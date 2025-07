Los actores se encuentran inmersos en su gira promocional de 'Los 4 Fantásticos', la última película de Marvel

Pedro Pascal es el nuevo 'Mister Fantástico': el actor es un fenómeno global que conquista las pantallas

Pedro Pascal y Vanessa Kirby están dando mucho de lo que hablar. Ambos se encuentran en plena gira promocional de su última película, 'Los 4 Fantásticos', y aunque el proyecto ha captado la atención por su trama y reparto, es la conexión entre los actores lo que ha acaparado los titulares, redes sociales y hasta generado una oleada de memes. Sus gestos cariñosos, las miradas cómplices, las sonrisas compartidas y caricias han despertado todo tipo de rumores sobre la verdadera naturaleza de su relación.

Desde alfombras rojas hasta entrevistas en programas internacionales, Pascal y Kirby se han mostrado increíblemente cercanos. Las imágenes de ambos tocándose los brazos, riendo con espontaneidad, o mirándose con una intensidad casi cinematográfica han confundido al público.

Muchos fans han empezado a especular si hay algo más que una amistad entre ellos o si simplemente están viviendo una etapa muy cercana debido al trabajo que comparten.

Una narrativa que ha dado un giro todavía mayor, ya que la actriz está embarazada y en una relación estable con su pareja, Paul Rabil, con quien lleva varios años. Esta realidad no ha impedido que internet se llene de comentarios como "¿Están enamorados?" o "Cualquiera diría que Pascal está besándose con Vanessa Kirby en la alfombra roja".

Las redes sociales se han inundado de memes que comparan a Pascal con un protagonista de comedia romántica, mientras que otros usuarios bromean sobre la "situación incómoda" que estaría viviendo el novio de Kirby frente a la relación entre ambos actores.

Cabe destacar que en entrevistas anteriores, el actor ha confesado que tiende a llevarse la mano al pecho, a tocarse el rostro o a necesitar apoyo de otros como una manera inconsciente de calmarse ante la ansiedad. "Es algo a lo que me he aferrado mucho. Siempre recurrí a alguien cuando me enfrentaba a algo desafiante o que me causaba ansiedad", explicó a 'Men's Health'.

Lo que muchos han interpretado como gestos de enamoramiento o nerviosismo ante Kirby, podría ser simplemente una expresión de su ansiedad. Aun así, eso no ha evitado que los más escépticos se cuestionen su manera de interactuar.