Equipo mtmad 25 AGO 2025 - 17:05h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el próximo tratamiento al que se va a someter para retocar su físico

Lucía Sánchez actualiza el estado de salud de su hija Mía tras su ingreso hospitalario

Lucía Sánchez vuelve a un nuevo vídeo de ‘Para mí’, disponible en Mediaset Infinity, acompañada de su madre. Después de más de un año sin aparecer por su canal, la madre de la gaditana se sienta frente a la cámara y juntas aclaran los motivos por los que se distanciaron durante meses . En un vídeo hasta arriba de confesiones, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aprovecha también para hablar sobre el tratamiento que va a hacer para reducir su grasa corporal.

Hace pocas semanas, la creadora de contenido ya desvelaba si entraba en sus planes someterse a una liposucción , a pesar de haberse realizado con anterioridad una lipoláser. Hoy, la que fuera participante de ‘La última tentación’, llega finalmente para aclarar cuál es el tratamiento por el que se ha decidido con la intención de reducir su grasa corporal. “Ya sabéis que yo no me escondo”, declara con tranquilidad la gaditana, acostumbrada a hablar siempre sobre la realidad de su cuerpo sin filtros.

“Me la voy a quitar”, añade muy segura de su decisión de eliminar parte de su grasa corporal. Lucía ha hablado en numerosas ocasiones acerca de su impresionante cambio físico a lo largo de los años, que junto al hinchazón que le generan sus problemas gastrointestinales le han ido creando complejos sobre su cuerpo. La influencer comenta en qué consiste el tratamiento al va a someterse y desvela la fecha en la que lo hará. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

La madre de Lucía Sánchez opina sobre los retoques estéticos de su hija

Aprovechando la gran compañía en la que se encuentra, madre e hija hablan sobre los retoques estéticos de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’. “A ella le encanta”, comienza hablando la influencer. La madre de la gaditana parece apoyar todas las decisiones que toma su hija en relación a su cuerpo, y así lo han revelado juntas ante la cámara. “Si a alguien de mi familia no le gusta, le riñen a ella porque le gusta”, añade Lucía entre risas. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!

Lucía Sánchez aterriza en un nuevo capítulo de su canal, ‘Para mi’, para poner fin a una larga etapa sin la aparición de su madre junto a ella. Después de un distanciamiento, sobre el que han aclarado todo, madre e hija vuelven cargadas de complicidad y confesiones. Además de hablar sobre los retoques estéticos de la exconcursante de ‘GH DÚO’ y del nuevo tratamiento al que se va a someter, la madre de la influencer se adentra a hablar del mayor defecto de su hija. ¡No te pierdas nada dándole al play!