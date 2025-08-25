Alberto Rosa 25 AGO 2025 - 17:30h.

El actor madrileño ha dedicado unas emotivas palabras a la actriz tras conocerse su muerte

Minuto a minuto | La última hora sobre la muerte de Verónica Echegui

Compartir







El mundo de la cultura llora este lunes la muerte de la actriz Verónica Echegui, que falleció este domingo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde llevaba barios días ingresada debido a una enfermedad. El actor Sergio Peris-Mencheta ha reaccionado en sus redes sociales a la repentina muerte de la actriz.

Echegui ha fallecido a los 42 años, según ha confirmado la Unión de Actores a través de su perfil de la red social X. La capilla ardiente se ha instalado en el Tanatorio de la Paz, en Madrid, donde personalidades del mundo de la cultura se han acercado ya para dar su último adiós a la conocida intérprete.

Uno de los actores que ha reaccionado a la triste noticia ha sido el compañero de profesión, Sergio Peris-Mencheta, quien, tras dos años de lucha contra el cáncer, ha vuelto al teatro y al cine.

Peris Mencheta: "Amiga, nos vemos del otro lado"

En una historia compartida en su perfil de Instagram, Peris-Mencheta ha dedicado unas emotivas palabras hacia la actriz. “Nos quedamos siempre con alguna conversación pendiente, algún proyecto, alguna lucha”, comienza escribiendo el intérprete.

“Amiga, nos vemos del otro lado. Hasta entonces no nos quites ojo… Nos dejas rotos, Vero”, concluye la publicación, que acompaña con una imagen en la que aparece la actriz.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Peris-Mencheta ha protagonizado durante los últimos dos años una lucha contra el cáncer -leucemia mielomonocítica crónica- documentada en su libro '730 días. La enfermedad como espejo del tiempo' (Planeta). Un largo periplo emocional y físico -con trasplante de médula incluido-, plagado de subidas y bajadas, de mejoras y efectos secundarios indeseados, pero con luz al final del túnel. Si el pasado mes de mayo volvía al teatro con la obra 'Blaubeeren', ahora recupera su faceta como actor regresando por fin a un rodaje de cine.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El actor ha sido condecorado este lunes con la Orden del Mérito Civil por el rey Felipe VI en una ceremonia celebrada en Los Ángeles. El reconocimiento ha llegado aproximadamente un año después de haber superado un trasplante de médula tras el diagnóstico de leucemia.