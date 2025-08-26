Equipo mtmad 26 AGO 2025 - 17:06h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se sincera sobre lo que busca en un chico y lo que pretende encontrar en su paso por 'El loco amor'

Maica Benedicto desvela los mensajes que se ha enviado con Albert Barranco tras su polémica

Maica Benedicto vuelve a su canal, ‘Obvio microbio’, anunciando que está dispuesta a abrirse de nuevo al amor . La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha presentado como una de las solteras de ‘El loco amor’, el nuevo dating show de Mediaset Infinity que contará con Sebastián Gallego como presentador y Oriana Marzoli como colaboradora estrella. Muy emocionada, la influencer desvela cuáles son los requisitos que tiene que tener su chico ideal de cara al comienzo de este nuevo proyecto.

La creadora de contenido no puede ocultar la ilusión que siente ante su nueva aventura. Habla en detalle del formato y confiesa estar dispuesta a darlo todo para encontrar su ‘loco amor’. Entusiasmada por su próxima aventura en este reality lleno de historias reales y emociones a flor de piel , la de Murcia se para a desvelar qué requisitos busca en un chico. “No pido mucho”, declara la influencer, que tras su última decepción amorosa espera encontrar un romance auténtico en el nuevo dating show de Mediaset Infinity.

La ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ está con las energías recargadas para volver a darlo todo en un reality. De cara a la búsqueda de una historia apasionante en ‘El loco amor’, Maica ha hecho una lista muy completa de cómo deben conquistarla. “Hay mucho ‘aprincesado’”, declara sin rodeos. La influencer tiene las cosas muy claras y llega para explicar bien cómo quiere que le demuestren su amor por ella. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Maica Benedicto, en contra del miedo al compromiso

Entre el exhaustivo listado que ha elaborado Maica sobre los requisitos que debe tener su chico ideal, hay un rasgo muy claro sobre el que nunca va a cambiar su opinión. “Que no tenga miedo al compromiso, ni a decir lo que siente”, declara tajante la de Murcia. Con recientes desengaños amorosos a su espalda, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ está muy segura de no querer conocer a más personas que no sepan lo que quieren. ¡Haz click y entérate de todo!

Maica Benedicto regresa a un nuevo vídeo de ‘Obvio microbio’ para hablar largo y tendido sobre lo que espera encontrar en su paso por ‘El loco amor’. Con el casting del nuevo dating show todavía abierto, la creadora de contenido habla abiertamente de su emoción ante esta nueva aventura en la que se entregará al máximo. ¿Será ‘El loco amor’ el responsable de que vuelva a ilusionarse por amor? ¡No te pierdas nada, en Mediaset Infinity!