La reflexión de Irene Rosales horas antes de confirmarse su ruptura con Kiko Rivera

Silvia Herreros 27 AGO 2025 - 13:58h.

La influencer comparte una reflexión que podría estar relacionada con el fin de su matrimonio con el padre de sus hijas

Irene Rosales ha decidido adoptar una postura discreta respecto a su separación. La exconcursante de 'GH Dúo' y el hijo de Isabel Pantoja han puesto fin a su relación tras once años juntos, nueve de matrimonio y dos hijas en común. Mientras Kiko Rivera se expresa a través de un profundo comunicado, ella guarda silencio y reacciona al mismo de manera reservada. No obstante, y pese a su silencio, horas antes compartía en sus redes una profunda reflexión con la que podría estar dando pistas sobre cómo se encuentra en estos momentos.

La mamá de Ana y Carlota Rivera, las dos hijas nacidas de su matrimonio con el exconcursante de 'Supervivientes', publicaba hace unas horas en sus redes sociales una reflexión con la que podría estar dejando clara la posición que pretende mantener.

Fueron ellos mismos los que confirmaron su separación a la revista 'Semana', publicación que este miércoles adelantaba la noticia. Tal vez consciente del revuelo que su separación iba a generar, Irene encontraba consuelo en los consejos y en la predicción astrológica que el horóscopo negro le ofrecía.

"Haz un esfuerzo consciente por escuchar más que hablar hoy", reza el primer verso de esta predicción que la de Gines ha querido compartir en sus stories. Con esta simple afirmación, puede quedar claro cuál podría ser la postura con la que piensa afrontar toda esta situación.

Pero la lectura continúa y arroja otros llamativos apuntes que podrían servir a Irene a afrontar de otra manera el fin de su matrimonio con el hijo del difunto Francisco Rivera 'Paquirri': "La sabiduría no siempre viene en palabras propias, sino en lo que recibes del mundo y de los demás".

Aunque la astrología no sea una ciencia, la de Gines parece confiar en estos difíciles momentos en los astrólogos, aquellos que estudian la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas.

La influencer sevillana, que llegaba a este mundo el 15 de junio de 1991, nació con el sol en Géminis. El signo solar es el más popular y conocido y representa la esencia de la persona. Los expertos también suelen tener en cuenta otros aspectos de la carta astral a la hora de hacer sus predicciones, como el signo lunar (que en su caso es Leo), que habla de las facetas más profundas de la personalidad; o el ascendente (también Leo), que define cómo nos comportamos y nos perciben los demás.

Pero para las lecturas más simples y generales, como la que acaba de tomar como referencia Irene Rosales en un intento de encontrar respuesta y algo de luz a su complicada situación actual, se utiliza únicamente el signo solar.

En este breve post que ahora comparte, que no es más que un avance de la predicción completa de su horóscopo semanal, aparece un último pronóstico sobre su devenir; una recomendación que Irene recibe y agradece y que pretende adoptar para que el fin de su relación con Kiko Rivera no acabe afectando a otros planos fundamentales de su vida, como por ejemplo, sus hijas en común: "Al abrir tu mente y tu corazón descubrirás perspectivas que pueden transformar tu camino".