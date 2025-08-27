Ana Carrillo 27 AGO 2025 - 16:42h.

Luitingo, exnovio de Jessica Bueno, se ha dirigido públicamente al hijo de Isabel Pantoja y la exconcursante de 'GH DÚO'

Primera reacción de Anabel Pantoja a la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Cuando Luitingo y Jessica Bueno rompieron a principios de este año, salió a la luz que el finalista de 'GH VIP 8' se habría puesto en contacto con Kiko Rivera, ex de la exconcursante de 'Supervivientes', para pedirle seguir teniendo contacto con Fran Rivera Bueno, el hijo que la modelo y la DJ tienen en común. Aunque ninguno de los tres se quiso pronunciar sobre el tema, esa información apuntó a una estupenda relación entre los dos sevillanos.

Ahora, un nuevo gesto del cantante de 'Chico perfecto' demuestra que sigue existiendo un vínculo entre ellos, pese a que el de Triana ya no es padrastro del primogénito del primo de Anabel Pantoja, y es que le ha escrito un revelador mensaje al leer en Instagram el comunicado en el que confirma su ruptura con Irene Rosales, su mujer desde hace nueve años y la madre de sus dos hijas pequeñas, Ana y Carlota.

Después de que la revista 'Semana' anunciase su separación, el hermano de Isa Pantoja lo confirmaba en un comunicado en Instagram en el que revelaba que no iba a acudir a la televisión para hablar de este asunto de su vida privada, confirmaba que su principal objetivo es velar por el bienestar de sus hijas, de nueve y siete años, y se mostraba esperanzado por el futuro.

Al leerlo, Luitingo ha querido demostrarle a Kiko su apoyo y también a Irene, que durante muchos años ha sido la madrastra de Fran y que, de acuerdo con Raquel Bollo, lo quiere como a un hijo más. "Todo mi apoyo para ambos. Sois geniales y en casa os queremos mucho", ha sido el comentario que ha dejado el de Triana al DJ, con el que destapa que tiene en gran estima a la ya expareja y que en su familia son muy queridos.

Omar Sánchez también ha enviado un mensaje

Otra persona que perteneció a su entorno familiar también se ha dirigido a la expareja de la misma manera: se trata de Omar Sánchez, que estuvo casado con Anabel Pantoja y que actuó como cuñado para ellos, pues Anabel, que es hija única, siempre ha considerado a Kiko más que un primo, un hermano. "Ánimo familia, los dos son buenas personas y luchen por los 3 tesoros que tienen", ha escrito el canario, que formó parte de su familia entre 2018 y 2021, años en los que fue pareja de la sobrina de Isabel Pantoja.