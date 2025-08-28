Lorena Romera 28 AGO 2025 - 16:57h.

Kiko Rivera se ha sometido a un cambio de look tras separarse de Irene Rosales. El hijo de Isabel Pantoja ha inaugurado esta nueva etapa de su vida diciendo adiós a la imagen a la que nos ha tenido acostumbrados hasta ahora. Tal y como confirmaba en el comunicado que emitía a través de su perfil de Instagram, el dj está preparado para empezar de cero y afrontar las "nuevas oportunidades" que le depare el camino.

A través de sus redes sociales, el que fuera concursante de 'GH DÚO' junto a, precisamente, su exmujer (que también ha emitido un comunicado sincerándose sobre cómo se encuentra), está haciendo partícipes a sus seguidores de estos primeros días estrenando su soltería después de once años en una relación y nueve de casado.

Es más, el cantante les ha pedido a sus fans que estén a su lado y le acompañen en este nuevo capítulo de su vida. Eso sí, les ha pedido un poco de tiempo para "instalarse en su nueva casa" y adaptarse a todos los cambios que llegan. Y, entre ellos, un inesperado y radical cambio de look que ha pillado a todos desprevenidos.

La nueva imagen de Kiko Rivera tras su separación

"Buen día para todos, como diría un buen amigo. Siempre pa'lante nunca pa'trás", expresa el que fuera también concursante de 'Supervivientes' junto a una imagen en la que le vemos bajándose las ganas de sol y sonriendo a cámara. Pero lo que no esperaban sus seguidores era lo que el primo de Anabel Pantoja escribía justo debajo de estos simpáticos saludos. "Me despido de la barba", ha anunciado.

Con estas palabras, Kiko Rivera ha comunicado que se somete a un cambio de look con el que renueva su imagen tras separarse de Irene Rosales, dejando atrás su característica imagen y dando paso a un look renovado y juvenil. Por el momento, habrá que estar muy pendiente a las redes sociales del hijo de Isabel Pantoja para ver esa transformación de estilo con la que pretende detrás atrás el pasado.