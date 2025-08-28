Berto González 28 AGO 2025 - 08:00h.

Iván González vive centrado en su trabajo como influencer de éxito, mientras disfruta de su relación sentimental

Teresa Bass, novia de Iván González, reacciona a su participación en 'Supervivientes All Stars'

Iván González ha pasado de ser uno de los rostros más reconocidos de la televisión a consolidarse como un creador de contenido de éxito y embajador de importantes marcas. Con más de un millón de seguidores, el que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Vicerversa' regresa a la televisión como concursante de 'Supervivientes All Stars' cuando vive una etapa personal y profesional marcada por el éxito y la estabilidad junto a su pareja, la influencer Teresa Bass. Su relación, que ya supera los tres años y medio, se ha convertido en un ejemplo de complicidad, amor y muchas escapadas románticas.

El público conoció al andaluz en 'Mujeres y hombres y viceversa', donde protagonizó intensas y mediáticas historias de amor. Sus relaciones con Oriana Marzoli y Ruth Basauri estuvieron llenas de altibajos, rupturas y reconciliaciones que acapararon titulares y mantuvieron a los espectadores pendientes de sus pasos. Su personalidad espontánea y su manera directa de afrontar los conflictos le convirtieron en uno de los rostros más recordados del formato.

Tras su paso por el dating show, el amigo de Hugo Paz continuó ligado a la televisión participando en otros formatos y reality shows, hasta que decidió dar un giro a su vida. A finales de 2022 dio un paso importante abandonado su propio piso de soltero y mudándose de forma definitiva al piso de Teresa Bass. Aquella vivienda, que disfrutó durante más de siete años, fue alquilada de nuevo por Mayka Rivera, de 'La isla de las tentaciones 2', y marcó el fin de su etapa de soltero para centrarse en su relación junto a la influencer.

Una relación estable y romántica con Teresa Bass

La conexión entre Iván González y Teresa Bass fue inmediata. Aunque al principio llevaron su relación con discreción, pronto comenzaron a aparecer juntos en eventos y a compartir fotografías en sus redes sociales. La confirmación oficial de su noviazgo llegó poco después, consolidando una pareja que ha demostrado, con el paso de los años, que la complicidad y el cariño son su mejor carta de presentación. Sin embargo, estuvieron jugando al despide en sus redes sociales durante los seis primeros meses antes de oficializar su romance en diciembre de 2022.

Desde entonces, han pasado más de tres años y medio viviendo juntos en la misma casa, un hogar que se ha convertido en su refugio y escenario de numerosas publicaciones. Su día a día está marcado por planes en pareja, escapadas románticas y viajes que muestran a sus seguidores a través de imágenes y vídeos. Desde cenas en lugares exclusivos hasta fines de semana en entornos rurales o costeros, Iván González y Teresa Bass comparten su vida con sus cientos de miles de seguidores: ella acumula casi medio millón mientra que él ha superado el millón de seguidores en Instagram.

La pareja también se ha convertido en un referente de estilo y lifestyle, posando para marcas y asistiendo juntos a presentaciones y campañas de publicidad. Sus redes sociales reflejan una relación consolidad que va viento en popa, en la que ambos se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, siempre con mensajes de amor y mensajes que dejan claro el gran momento personal que atraviesan juntos.

Un influencer de éxito y embajador de importantes marcas

En el plano profesional, Iván González ha sabido reinventarse y aprovechar su popularidad para construir una sólida carrera como creador de contenido. Con más de un millón de seguidores, su perfil en redes sociales es un escaparate de campañas para grandes marcas. Su colaboración como embajador de la firma Guess es uno de sus proyectos más destacados, situándole en el mundo de la moda como un rostro tendencia.

Además, el influencer comparte con sus seguidores parte de sus viajes por destinos exóticos. Marrackech, Samaná, Colombia o México son algunos de los lugares a los que ha viajado en los últimos meses, siempre mostrando su lado más aventurero, así como su pasión por la moda, los viajes, el deporte, el estilo de vida saludable y momentos personales junto a Teresa Bass.