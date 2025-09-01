Así ha cambiado la vida de la mujer de José Antonio Reyes seis años después de su muerte: "Sigo enamorada de él"
La esposa del futbolista se ha sincerado en 'Madres desde el corazón' sobre cómo ha sido su vida tras el fallecimiento de Reyes
José Antonio Reyes y Noelia López, una historia de amor que terminó antes de tiempo: "Yo no elegí ser madre sola"
Estos últimos seis años no han sido nada fáciles para Noelia López. Su vida cambió por completo el 1 de junio de 2019, cuando su marido y padre de sus dos hijas, la leyenda del fútbol español José Antonio Reyes, perdía trágicamente la vida en un accidente de tráfico en su tierra natal, Utrera, con tan solo 35 años de edad. Desde entonces, nada ha vuelto a ser lo que era.
La viuda del exjugador del Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid ha tenido que hacer frente al deceso de su esposo mientras criaba sola a sus pequeñas Noelia y Triana. Una ardua tarea en la que se ha centrado en cuerpo y alma este último lustro alejada del ruido mediático.
Ahora, López ha querido sincerarse más que nunca en 'Madres desde el corazón', programa de Mediaset Infinity presentado por Cruz Sánchez de Lara en el que varios rostros conocidos narran sus experiencias durante la maternidad y por el que ya han pasado figuras como Ana Obregón, Nuria Fergó, Irene Villa y Eugenia Osborne, entre otras.
Tal y como explica López en el espacio, desde que falleció su esposo le ha dado "mucho miedo estar sola". "No sabía si yo era capaz de hacer a mis hijas felices por los dos, porque yo no había elegido ser madre sola y siendo tan joven, con dos niñas tan pequeñas", cuenta visiblemente emocionada. Por suerte, asevera que las niñas "me lo han puesto muy fácil".
Durante este tiempo, una de las razones por las que ha podido seguir adelante ha sido los mensajes que ha recibido de mujeres, madres e hijas que han pasado por una situación parecida a la suya. "Yo recuerdo que me quedaba dormida leyéndolos, y esos mensajes me salvaron", confiesa.
Aquellas personas le aseguraban que, a pesar del dolor, "se sale", y que "podían ser felices" tras haber "cambiado muchas cosas". "Pero que se podía salir, y ya no solo salir, si no vivir con ello, que no se olvide. ¿Cómo vas a olvidar a una persona que es de tu familia y alguien tan importante como el padre de tus hijas y tu marido? Pero vives con ello", señala la de Jaén a la periodista.
Noelia sabe de primera mano que "se sufre". "Pero hay que luchar por los que están aquí. Cuesta. No es fácil. Pero un día se da un paso, otro día otro... Y pasa el tiempo y ya eres otra persona, pero has caminado mucho para lograrlo". Y ese ha sido el gran cambio en su vida que le ha ayudado a continuar.
En cuanto a encontrar el amor de nuevo, lo tiene claro: "No, no, ni lo pienso. No necesitas tener a alguien al lado para ser feliz. Yo sigo enamorada de José y bueno, estoy enamorada de mis hijas, mi tiempo es para ellas. No existe esa idea en mi cabeza, y ni siquiera he intentado buscar nada en este tiempo", sentencia.