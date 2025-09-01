Equipo mtmad 01 SEP 2025 - 13:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre la difícil personalidad de su hija de casi tres años, Mía

Lucía Sánchez aclara los motivos por los que se distanció de su madre durante meses

Lucía Sánchez regresa a su canal en la recta final del verano para hablar del complicado carácter de su hija Mía. Con la vuelta a la rutina cada vez más cerca, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega para desvelar los motivos por los que llevará a su hija a un colegio concertado y por qué considera que el fuerte carácter de la pequeña puede llegar a ser un problema. Además, la influencer comenta cómo han ido las vacaciones junto a Mía y desvela los detalles de la nueva etapa escolar que está a punto de comenzar.

Tras actualizar sobre el reciente ingreso hospitalario de su hija, la gaditana continúa compartiendo momentos de la vida de Mía con sus seguidores. Al imaginar cómo será la adaptación de la pequeña en el nuevo colegio, la exconcursante de ‘GH DÚO’ se para a hablar del reconocible carácter que le acompaña a todas partes. “Es como yo”, confiesa Lucía. Madre e hija comparten muchos rasgos de su personalidad y la gaditana reflexiona sobre si eso es algo positivo o negativo para Mía.

"Intento no hablar mal delante de ella", continúa sincerándose la influencer. Lucía siempre ha compartido el cuidado y el cariño con el que trata la educación de su hija. Sin embargo, hay aspectos personales que parecen ser hereditarios. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ entra en detalle sobre el complicado carácter de su hija y las consecuencias que tiene en el comportamiento de la pequeña. ¡No te pierdas nada, en Mediaset Infinity!

Lucía Sánchez desvela la expresión que su hija ha aprendido de ella

A pesar de ser siempre muy cuidadosa con lo que dice delante de Mía, la creadora de contenido ha compartido una expresión que su hija no para de repetir. “Hay una frase que se le ha pegado de mí”, explica la gaditana. A sus casi tres años, la hija de Lucía Sánchez es muy atenta y se da cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor, incluso a la hora de aprender nuevas expresiones. “Ay, dios mío”, desvela la exparticipante de ‘La última tentación’ como la frase que ha aprendido su pequeña.

Lucía Sánchez vuelve una semana más a su canal, 'Para mí', dispuesta a actualizar sobre su vida y el regreso al colegio de su hija. Además de sincerarse sobre el difícil carácter de Mía, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' entra a explicar los motivos por los que ha escogido su nuevo colegio. La influencer también se sincera acerca de su incertidumbre por no saber si volverá a trabajar en televisión. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!