Equipo mtmad 02 SEP 2025 - 17:37h.

La exconcursante de 'Warrior Games' desvela si planea someterse a más retoques estéticos

Claudia Bavel habla de su relación con Mangel tras su ruptura

Claudia Bavel se abre como nunca al compartir sin tapujos todo sobre las intervenciones estéticas a las que se ha sometido a lo largo de los años. La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ confiesa qué cambiaría de ella tras todas sus operaciones y enseña por primera vez imágenes del antes y después de su remodelación costal . En un nuevo capítulo de su recién estrenado canal, ‘Alta intensidad’, la catalana se sincera sobre su gran cambio físico. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido confiesa cuáles son todos los retoques estéticos que se ha realizado en los últimos años. Después de mostrar fotos de los resultados, la catalana habla frente a la cámara sobre cómo se siente en relación a su cuerpo. Tras un emotivo y complicado primer capítulo de su canal, en el que desvelaba los motivos de su ruptura con Mangel , Claudia Bavel llega más animada y dispuesta a sincerarse sobre la realidad que hay tras su transformación física, además de confesar si aún tiene más retoques estéticos en mente.

La que fuera concursante de ‘Warrior Games’ responde a todas las preguntas de sus seguidores sobre sus operaciones estéticas y desvela qué cambiaría de su ‘look’ actual. Con numerosas intervenciones a su espalda, la creadora de contenido desvela si aún existen más cambios físicos entre sus planes de futuro. “Soy muy impulsiva”, confiesa la catalana. Claudia habla sin tapujos acerca de su cuerpo y reflexiona sobre si le gustaría modificar algo más. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Claudia Bavel se sincera sobre su impulsiva personalidad

Al hablar de cómo se visualiza en el futuro en relación a su cuerpo, la creadora de contenido se detiene a reflexionar sobre su impulsividad. Haberse sometido a tantos retoques estéticos es consecuencia de su rapidez a la hora de tomar decisiones sin hacer una profunda meditación previa. “Si algo me llama mucho, lo acabo haciendo”, se sincera la catalana.

Claudia Bavel vuelve a su nuevo canal de Mediaset Infinity, ‘Alta intensidad’, dispuesta a compartirlo todo sobre sus numerosas operaciones estéticas. La exconcursante de ‘Warrior games’ confiesa los motivos por los que comenzó a modificar su físico y enseña fotos del antes y después de su operación de pecho o su rinoplastia. Además de desvelar si hay algo más que cambiaría de su cuerpo, la influencer deja claro que lo más importante para ella es sentirse cómoda consigo misma. ¡Haz click y entérate de todo!