La mujer de Reyes, Noelia López, y su expareja y madre de su primogénito, Ana López, han protagonizado un emotivo reencuentro

Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, rota al hablar de la muerte del futbolista: "Fui la última en enterarme"

Tras la reciente y emotiva entrevista de Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, en el programa 'Madres desde el corazón' de Mediaset Infinity, presentado por Cruz Sánchez de Lara, la familia del recordado futbolista ha vuelto a ser noticia.

Apenas unas horas después de sus declaraciones más sinceras sobre la vida tras la pérdida del deportista hace seis años, tanto Noelia como Ana López, expareja del jugador, han decidido reencontrarse en Utrera con sus hijos y los padres del deportista en una jornada de lo más especial.

No ha sido una cita cualquiera, sino una fecha señalada en rojo en el calendario de todos ellos, pero que desde 2019 ya no viven de la misma manera: el cumpleaños del extremo del Sevilla este pasado lunes 1 de septiembre y que, de seguir con vida, habría cumplido 42 años.

Ambas se han reunido frente a la estatua de José Antonio Reyes ubicada en Utrera, su ciudad natal. Allí, Ana y Noelia, acompañadas de sus hijos y de los padres del futbolista, han decidido inmortalizar su cita para recordar al jugador que marcó la historia del Sevilla, del Real Madrid, del Arsenal y de la selección española.

Además del homenaje en la plaza, la familia se ha trasladado a un restaurante local para compartir un almuerzo en el que, por primera vez en mucho tiempo, se han reunido los tres hijos de Reyes junto a sus madres y abuelos.

"Lo importante de una familia no es vivir junta sino estar unida. Feliz cumpleaños al cielo. Muchas gracias a nuestros amigos de Utrera por vuestro cariño", ha señalado Ana en una publicación de Instagram, donde ha publicado un carrusel de imágenes de la velada.

"Feliz y orgulloso estará. Gracias por no soltarnos la mano. Os debemos mucha felicidad familia. Os abrazamos hoy y siempre", ha añadido por su parte Noelia López.

Ana ha acudido con su hijo, José Antonio Jr., el primogénito del futbolista, mientras que Noelia ha estado acompañada de sus dos hijas, Noelia y Triana, también hijas de Reyes.

El hijo mayor del futbolista continúa siguiendo los pasos de su padre en el fútbol. Actualmente forma parte del Juvenil A del Real Madrid.

La entrevista de Noelia López

El mismo día del lanzamiento de la entrevista de Noelia López, la viuda del futbolista había emocionado a la audiencia en 'Madres desde el corazón', donde ha hablado abiertamente de lo duro que fue enfrentarse a la maternidad en solitario tras la pérdida.

"Yo no había elegido ser madre sola, ni tan joven, ni con unas niñas tan pequeñas”, confesó Noelia, describiendo los años posteriores a la tragedia.

También se ha sincerado sobre cómo conoció el fallecimiento de su marido y sobre cómo ha sido su historia de amor, demostrando que, más de un lustro después de su pérdida, Reyes sigue muy presente en sus vidas.