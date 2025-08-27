Fran Benito, novio de Fani Carbajo, reacciona a su participación en 'Supervivientes All Stars'

Ana Carrillo 27 AGO 2025 - 17:18h.

Fran Benito, novio y padre de la hija de Fani Carbajo, le ha mostrado su apoyo en su aventura en 'Supervivientes All Stars'

Borja González ayuda a Fani Carbajo en su vídeo de presentación aliándose con un conocido influencer

El jueves 4 de septiembre se estrena en Telecinco la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' y Fani Carbajo es una de las concursantes confirmadas que está dispuesta a hacerse con la victoria y tomarle el relevo a Marta Peñate, ganadora de la primera edición tras medirse en la final a Alejandro Nieto.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' participó en 'Supervivientes 2020', hace cinco años, justo después de hacerse famosa en toda España por el grito desgarrador del que por aquel entonces era su pareja: Christofer Guzmán. En su edición de 'La isla...', el joven salió corriendo por la playa gritando el nombre de Estefanía, desesperado al ver en la hoguera sus imágenes con Rubén, su tentador favorito.

Cuando fue a Honduras por primera vez, en España le esperaba Christofer, que seguía siendo su pareja tras haber retomado su relación después de que Rubén rechazase a Fani en la hoguera final; pero su historia de amor llegó a su fin a comienzos de 2023 y, unas semanas después, la creadora de contenido conoció a su novio actual, Fran Benito.

El joven, que tiene 27 años y es trece años menor que la madrileña, se ha convertido en una pieza fundamental en su vida y juntos son padres de Victoria, una niña que en unos días cumplirá un añito. Al saber que su chica va a participar en 'Supervivientes All Stars', ha querido mostrarle su completo apoyo de forma pública a través de sus stories de Instagram.

"A por todas, mi amor", ha escrito junto a unos corazoncitos en sus stories, donde ha compartido el vídeo de presentación de Fani para esta edición, para la que asegura que llega "muchísimo más preparada" y es que ha estado entrenando y haciendo crossfit para estar en la mejor forma física cuando en una semana dé comienzo el concurso.