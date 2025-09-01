Supervivientes 01 SEP 2025 - 11:25h.

Fani Carbajo volverá a Honduras para participar en 'Supervivientes All Stars 2025'. La influencer volverá al reality después de haber participado en el año 2020. La experiencia entonces fue muy dura, pero también muy motivadora y ahora vuelve dispuesta a superarse y a ganar. Para darle un gran impulso antes de empezar ha recibido mucho apoyo de sus seres queridos y ella, por su parte, se ha despedido de ellos con mucho cariño.

Uno de los mensajes más bonitos que la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido ha ido dirigido a su abuela. "Si cuando vuelva ya te has ido con mi mamá, me quedaré tranquila de saber que me despedí de ti. Te quiero, yayita", ha escrito en su cuenta de Instagram, junto a una bonita foto familiar.

Fani Carbajo se despide de su hija Victoria

Fani también se ha despedido en sus stories de su hija Victoria. Ha compartido una foto con el texto: "Mi amor, vuelvo pronto. Mamá se va a trabajar. Te amo". Tras su foto compartió un vídeo de Yailín, en el que la artista hablaba de su hija, diciendo: "Yo estoy luchando por ella. A veces yo me he rendido, pero la veo a ella y digo: Quién va a luchar por ella. Yo, yo soy su mamá", unas palabras con las que la influencer se siente identificada, ya que escribió junto a un corazón herido: "Yailín lo dijo por muchas".

Fani Carbajo vuelve a Honduras dispuesta a ganar

Fani ha anunciado en su vídeo de presentación que vuelve a Honduras con mucha energía y dispuesta a ganar. La influencer participó en la edición de 2020, año en el que saltó a la fama gracias a su participación en 'la isla de las tentaciones' junto a su entonces pareja, Christofer Guzmán. Fue la sexta expulsada del concurso.