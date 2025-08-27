Lorena Romera 27 AGO 2025 - 19:10h.

La hija de Isabel Pantoja rompe su silencio tras confirmarse la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Irene Rosales responde al comunicado de Kiko Rivera: "Seremos siempre padres"

Isa Pantoja está disfrutando de Marrakech junto a Asraf Beno y sus dos hijos. Desde allí, la hija de Isabel Pantoja ha dejado caer lo que podría parecer una reacción velada a la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. Unas primeras y esperadas palabras de la hija de Isabel Pantoja, que asegura que "está desconectando" y que le está viniendo muy bien este viaje.

La influencer había estado publicando imágenes y vídeos de su escapada hasta que esta mañana, a primera hora, la noticia de que Kiko Rivera e Irene Rosales ponen fin a su matrimonio veía la luz. La que fuera concursante de 'Supervivientes' dejaba sus redes sociales sin actualizar durante varias horas... hasta ahora.

La que fuera colaboradora de diferentes programas de Telecinco ha retomado su actividad en Instagram, ya con la separación de su hermano confirmada por él mismo en un comunicado en el que ha explicado los motivos y cómo se siente ante esta nueva etapa de su vida tras once años con la sevillana, nueve de casados y dos hijas en común.

"Lo bien que se están portando los bebés", escribe la también exconcursante de 'GH VIP' en la primera foto que ha compartido tras este notorio silencio en su perfil de Instagram. Unas primeras palabras que escribe desde Marrakech y que acompaña con una fotografía familiar en la que vemos a Asraf Beno dando el biberón a Cairo, el hijo que tienen en común, y a Alberto Isla, su primogénito, haciendo una mueca a cámara.

Pero la imagen más llamativa ha sido otra: un selfie de la propia Isa Pantoja en el que parece dejar caer que está ajena a lo que está ocurriendo en España. "No sabéis lo que estoy desconectando", asegura la influencer. Un gesto que muchos han entendido como una reacción velada después de que la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales haya saltado a los medios.

Lo cierto es que, en contraposición a lo que ha hecho Anabel Pantoja (que ya ha mostrado su apoyo público a su primo), tampoco se puede saber si la joven ha visto o no la publicación de su hermano en redes sociales, -un comunicado en el que, además de confirmar el final de su matrimonio, se sincera sobre los términos de la ruptura-. Y es que Isa Pantoja y Kiko Rivera no se siguen en Instagram.