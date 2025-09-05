Equipo mtmad 05 SEP 2025 - 11:05h.

La exparticipante de 'Supervivientes' se sincera sobre el trato que mantiene con sus exnovios

Oriana Marzoli recuerda su noviazgo con Tony Spina

Oriana Marzoli nunca se ha cortado a la hora de hablar de sus relaciones del pasado y hoy no iba a ser menos. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre la relación con sus exparejas tras el enfrentamiento con Tony Spina. Después de haber cargado contra su exnovio y pareja actual de Marta Peñate , la influencer sigue teniendo mucho de lo que hablar sobre su largo historial amoroso. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ tiene un extenso listado de exparejas a su espalda sobre el que no tiene reparo en hablar. Tras revivir su polémica historia de amor con Tony Spina, la creadora de contenido ha aprovechado para confesar cómo es la relación que mantiene en la actualidad con sus otros exnovios. “Mi problema es que me ataquen”, comienza argumentando.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se encuentra en un relación estable y feliz con su pareja actual, Facundo González. Sin embargo, sus todas sus relaciones del pasado siguen persiguiéndola a día de hoy. “Mi problema es cuando la gente se mete sin que los provoques”, explica con seriedad. Oriana habla sin tapujos, dando nombres, sobre algunos de sus exnovios y desvela el trato que mantiene con cada uno. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Oriana Marzoli reflexiona sobre su comportamiento como exnovia

La influencer no solo ha venido a hablar de sus exparejas, sino sobre cómo es ella misma en el papel de exnovia. Viendo la otra cara de la moneda, Oriana desvela lo que espera de sus relaciones cuando llegan a su fin y cómo las vive ella. “Yo paso de página”, confiesa la extronista de ‘MyHyV’ al reflexionar sobre su comportamiento como exnovia. Se sincera sobre sus rupturas y el secreto detrás de mantener una buena o mala relación con sus exparejas. “Si fuera por mi, tendría relación con todos mis ex”, añade.

Oriana Marzoli vuelve a un nuevo capítulo de su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, dispuesta a poner todos los puntos sobre las íes acerca de una de sus grandes polémicas. Carga con especial dureza contra su exnovio, Tony Spina, además de hablar largo y tendido sobre el resto de sus relaciones del pasado. La creadora de contenido también aprovecha el comienzo de la nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’ para opinar sobre todos los concursantes y desvela los motivos por los que no se ha despedido de Fani Carbajo antes de su aventura en los Cayos Cochinos. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!