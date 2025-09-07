Natalia Sette 07 SEP 2025 - 09:30h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' desvela a qué compañero mandaría a casa el primero

Fani Carbajo desvela cuál es el objeto personal que la acompañará en ‘Supervivientes All Stars’

Compartir







Fani Carbajo ya está viviendo la experiencia más extrema de su vida en ‘Supervivientes All Stars’. La madrileña, que puso rumbo a Honduras a principios de mes, dejó grabado un video antes de viajar en el que quiso aclarar ciertos aspectos de su concurso y responder a las preguntas de sus seguidores. Es por ello que tras aclarar con quién se quedará su hija Victoria mientras ella está fuera, Fani habla de sus compañeros de edición y desvela a quién echaría la primera.

Después de anunciar quien será su defensora , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se moja sobre el ambiente que prevé dentro de la isla. Fani va uno a uno mencionando a sus compañeros y compartiendo qué tipo de relación guarda con ellos. “Con Iván, bueno, bien por tema Oriana”, comenta. Fani tiene claro que aunque no tenga una relación de amistad con él como con otros concursantes, habrá buen rollo. Sin embargo, no todos los nombres de la lista de concursantes despiertan la misma tranquilidad en Fani.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo aclara en qué punto está su relación con Fran Benito tras los rumores

La influencer no oculta que ya hay una persona que no le genera confianza y con la que cree que tendrá más de un roce. “Me dejó de seguir”, desvela y explica que le mandó capturas de pantalla a su defensora por si en algún momento necesitara mostrarlas. “Ya sé cómo vamos a ser”, añade convencida. Fani se adelanta y admite que ya tiene una idea de cómo será su convivencia con esa persona dentro del concurso. Ahora que la aventura ya ha arrancado y que los espectadores pueden verla en acción, pueden comparar las declaraciones que dió sobre a quién echaría antes con la realidad.

Fani Carbajo desvela con quién tiene mayor relación de esta edición

No todo es negativo para Fani Carbajo. La influencer se encarga también de compartir con sus seguidores quién le cae mejor de todos sus compañeros de 'Supervivientes All Stars'. “Con Sonia me llevo súper mega bien”, admite con una sonrisa en la cara ¿Se cumplirán las previsiones de Fani y no tendrá ningún enfrentamiento con Sonia?

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo se sincera sobre su relación con su hijo Emilio y sus discusiones con él

Fani Carbajo graba un video a pocos días de comenzar su aventura en Honduras dando detalles de cómo cree que será su experiencia. Además de hablar abiertamente de con quién cree que se llevará mejor y peor, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el objeto que la acompañará durante toda la aventura y con quién no quiere que su hija se relacione mientras ella está lejos ¡No te pierdas sus declaraciones!