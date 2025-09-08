Equipo mtmad 08 SEP 2025 - 15:01h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se sincera como nunca sobre su acné y enseña fotos de las reacciones de su piel

Maica Benedicto está dispuesta a encontrar el amor en ‘El loco amor’, el nuevo dating show de Mediaset Infinity

Compartir







Maica Benedicto ha decidido abrirse en canal por completo para compartir con sus seguidores una realidad con la que lleva conviviendo muchos años: su problema de acné. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ acude a un especialista para tratarlo y muestra cómo tenía la cara cuando le dio un fuerte brote de acné. La modelo enseña fotos, en primicia, de su reacción acneica y explica todo sobre el problema que tiene en el nuevo capítulo de su canal, 'Obvio microbio', disponible en Mediaset Infinity.

Entre otras revisiones médicas, en relación a su reciente aumento de pecho , la influencer aprovecha para visitar a un doctor que pueda ayudarle a acabar con su acné. Maica se sincera como nunca y enseña imágenes en las que se puede apreciar cómo reacciona su piel a los fuertes brotes de acné. Sin filtros, la exconcursante de ‘GH DÚO’ se sincera sobre el tema y habla de lo mucho que le afecta verse la cara en ese estado. “Lo he pasado muy mal”, confiesa la murciana.

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto, muy dolida con Albert Barranco

La creadora de contenido desvela su profundo malestar cuando sufre brotes acneicos y explica por qué quiere encontrar una solución cuanto antes. Mostrando fotos en exclusiva de las reacciones de su piel, Maica enseña, en detalle, cómo ha llegado a tener la cara en sus peores momentos. “Me sentía un monstruo”, confiesa. En el nuevo capítulo de ‘Obvio microbio’, la modelo se adentra a hablar sin tapujos la realidad detrás de su piel. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

Maica Benedicto se sincera sobre su acné para intentar ayudar a otras personas

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto, muy tajante con lo que no tolerará en su futura relación

La que fuera ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ ha compartido todo sobre su problema acneico con un objetivo: servir de ayuda a otras personas que estén pasando por lo mismo. “Quiero contarlo por si puedo ayudar”, explica. Sufriendo este problema desde hace tiempo, Maica es consciente de que hay más personas queriendo encontrar una solución igual que ella. “Sé que los granos son un infierno”, añade. ¡Haz click y no te pierdas nada!

Maica Benedicto se sienta de nuevo frente a la cámara para ponerse al día con sus seguidores. Con la llegada de septiembre y la vuelta a la rutina, la modelo aprovecha para poner un poco de orden en su vida y acudir a varias revisiones médicas. Además de buscar soluciones a su acné, la exconcursante de ‘Gran Hermano’ visita al doctor que realizó su aumento de pecho, que le indica las instrucciones que debe seguir cumpliendo. ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!