La exconcursante de 'Gran Hermano Vip' desvela si ha tenido un romance con Noel Bayari

Oriana Marzoli, como buena experta en realities, llega para comentar todos los concursantes de ‘Supervivientes All Stars’. Con la edición recién estrenada, la exconcursante de ‘Gran Hermano Vip’ carga contra Tony Spina por las declaraciones que dio sobre su carrera televisiva antes de aceptar participar en el programa y aclara si alguna vez ha tenido algo con Noel Bayarri.

La influencer no ha perdido la oportunidad de ir opinando uno por uno de los confirmados para esta edición de ‘Supervivientes All Stars’. Con varias de sus exparejas como concursantes, Oriana ha querido ser sincera con todos sus seguidores y explica la relación actual que mantiene con cada uno de ellos. Además, ha desvelado si con Noel Bayarri, a quién conoció durante el tiempo que fue tronista en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ha tenido algo más allá que una simple amistad. “Lo sigo en redes y él a mí”, comienza explicando.

Oriana y Noel fueron dos de los tronistas más importantes y con mayor recorrido de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. “Se le dio bien su momento en el trono”, admite entre risas. Sin embargo, nunca fueron pretendientes el uno de otro y por tanto sus seguidores se preguntan y alguna vez pasó algo entre ellos fuera de cámaras. Con la honestidad que la caracteriza, la venezolana responde a la pregunta sin rodeos ni tapujos.

Oriana Marzoli da su opinión sobre Noel Bayarri como concursante de ‘Supervivientes All Stars’

La influencer ha aprovechado también para desvelar cómo ve a Noel como superviviente y si considera que lo hará bien o mal. “Últimamente lo veo ‘water friendly’”, admite mencionando un punto fuerte del canario. Oriana deja claro que no piensa que le haga falta ningún consejo por su parte, pues a pesar de haber estado varios años apartado de la televisión, en su momento se le dio muy bien ser ‘chico reality’. “No le hace falta consejos”, reconoce.

Oriana Marzoli no se calla nada y llega de nuevo a su canal para opinar sobre todos los fichajes de esta nueva edición de ‘Supervivientes All Stars’. Además de cargar duramente contra Tony Spina y aclarar si ha tenido un romance con Noel Bayarri, la venezolana explica los motivos por los que no ha podido despedirse de su amiga Fani antes de irse a Honduras y desvela quién quiere que gane el programa ¡No te pierdas sus declaraciones!