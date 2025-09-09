Equipo mtmad 09 SEP 2025 - 11:19h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' visita a su doctor transcurrido un mes desde su aumento de pecho

Maica Benedicto opina sobre la operación de aumento de pecho de Sthefany Pérez

Maica Benedicto aprovecha el final del verano y la vuelta a la rutina para acudir a varias revisiones médicas. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’, un mes después de la intervención, visita a su doctor para la revisión de su aumento de pecho. Su revisión de pecho no era la única cita médica pendiente de la modelo, que también acude a un especialista para buscar una solución a sus fuertes problemas de acné . ¡Entérate de todo, en Mediaset Infinity!�

La creadora de contenido se sometía recientemente a esta intervención, la cual compartió el antes y el después con sus seguidores. Un mes después de este momento, regresa a la consulta de su doctor para comprobar el estado en el que se encuentra y poner sobre la mesa todas sus inquietudes. “Me duele un poquito”, le indica Maica al especialista. La influencer, que ha admitido en numerosas ocasiones que es muy ‘miedica’, le pregunta a su doctor por todas las preocupaciones que le han ido surgiendo sobre su pecho tras el aumento.

“Yo creo que me sugestiono”, continúa hablando Maica. La que fuera ganadora de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ explica sus sensaciones y molestias con todo lujo de detalles. Revisando el estado de su pecho, el doctor confirma a la influencer si todo lo que está notando se encuentra dentro de lo esperado o no. “Ardores, pinchazos, hormigueos…”, comenta el especialista sobre los posibles síntomas. El profesional también le da instrucciones a la murciana sobre cómo seguir tratando la zona. ¡Descúbrelo, en Mediaset Infinity!

El médico de Maica Benedicto le da indicaciones sobre cómo comenzar a hacer deporte

Maica tiene una preocupación muy clara que también ha querido consultar con su médico. “Pero puedo ir al ‘gym’, ¿no?”, pregunta inquieta. La modelo quiere retomar su rutina de entrenamiento, siguiendo siempre las indicaciones necesarias para cuidar su pecho. “Podrás empezar a hacer algo de deporte”, comienza a explicar el especialista. Tras solo un mes desde su aumento de pecho, la zona aún está muy sensible y su doctor le aconseja cómo actuar entrenando. “Puedes hacer pierna y algo de abdominal”, añade.

Maica Benedicto regresa a su canal una semana más para actualizar sobre su vida tras el final del verano. La influencer acude a varias revisiones médicas, entre las que consulta el estado de su operación de pecho y busca soluciones para su problema con el acné. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ muestra imágenes en primicia de las reacciones de su piel tras un fuerte brote acneico y busca un tratamiento con el que poner fin a su problema. ¡No te pierdas nada, en Mediaset Infinity!