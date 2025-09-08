Lorena Romera 08 SEP 2025 - 17:07h.

La madre del exconcursante de 'Supervivientes' da detalles tras el nacimiento de su nieto

Jeimy Báez y Yulen Pereira comparten la foto de su primer hijo en común

Arelys Ramos ha reaccionado públicamente al nacimiento del hijo de Yulen Pereira y Jeimy Báez. La madre del esgrimista ha hecho sus primeras declaraciones frente a la prensa, que han querido conocer cómo se encuentra tras la llegada al mundo de su nieto.

Después de muchas tensiones durante el embarazo, con varias entrevistas en 'De Viernes' por parte de ambos progenitores, que expusieron los motivos de su mala relación, parece que las aguas han vuelto a su cauce tras el nacimiento de la criatura.

Se hablaba de un "cambio de actitud" por parte de la influencer dominicana, que en un primer momento había mostrado su negativa a que el exconcursante de 'Supervivientes' acudiese al hospital. Y es que, recordemos, al enterarse de la noticia, el que fuera novio de Anabel Pantoja mostraba su desacuerdo por seguir adelante con el embarazo.

Más adelante, cuando el embarazo saltaba a los medios, el también creador de contenido concedía una entrevista en la que aseguraba que quería estar presente en la vida de su hijo. Eso sí, en ese momento, la que fuera concursante de 'GH VIP' ya no parecía estar tan segura de cómo quería hacer frente a la crianza del bebé que estaba gestando.

Pero no ha sido así durante el ingreso hospitalario de Jeimy Báez, que tuvo un "parto complicado". El esgrimista profesional y la creadora de contenido han decidido dejar a un lado sus conflictos y estar juntos en este momento tan importante para ambos. Tanto es así, que la pareja presentó al bebé en redes sociales publicando una foto conjunta, confirmando este acercamiento.

Ahora, Arelys Ramos ha dado más detalles de cómo se encuentra la familia tras el nacimiento del bebé. Con una sonrisa, la madre de Yulen Pereira ha asegurado que están "todos muy felices con el acontecimiento". Sobre si su hijo y la ex de Carlo Costanzia tendrán una relación cordial tras el nacimiento de la criatura, la que fuera defensora del esgrimista durante su paso por 'Supervivientes' ha señalado que "pues sí", pero que "es una cuestión de ellos".

Aunque no ha confirmado si ha conocido ya a su nieto, la reacción de Arelys Ramos parece positiva de cara a esta nueva etapa para Yulen Pereira y Jeimy Báez. Y es que, después de sus diferentes y marcadas posturas durante los nueve meses de gestación, los últimos detalles tras el nacimiento del bebé -del que todavía se desconoce el nombre escogido- podrían apuntar a que los dos estarían dispuestos a afrontar la paternidad de forma conjunta.