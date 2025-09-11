Equipo mtmad 11 SEP 2025 - 17:24h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' desvela cómo ha sido su entrenamiento antes de su paso por el reality

Fani Carbajo hablaba de cómo se ha preparado su participación en ‘Supervivientes All Stars’ antes de comenzar su aventura en los Cayos Cochinos. La madrileña, que ya se encuentra dejándose la piel en Honduras, se sentaba frente a la cámara antes de iniciar su nueva aventura para compartir los últimos preparativos con sus seguidores. No solo detalla todo sobre su nuevo proyecto, sino que la influencer aprovecha la ocasión para dedicar una especial felicitación a su hija Victoria con motivo de su ausencia en su primer cumpleaños. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha comenzado su paso por el reality después de hacer un repaso por sus compañeros y desvelar a quién expulsaría primero . Antes de poner rumbo a Honduras, la influencer compartía con sus seguidores todo sobre su formación para la aventura más extrema de la televisión. “He hecho un curso de apnea”, desvela entusiasmada. A pesar de conocer la experiencia del concurso por su participación en 2020, esta vez la madrileña está dispuesta a ir un paso más allá.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal y confiesa todas las actividades que ha estado haciendo para poder darlo todo en su paso por ‘Supervivientes All Stars’. “He entrenado muy duro”, se sincera Fani. La influencer ya ha comenzado su aventura en Honduras, no sin antes haberse preparado como una verdadera superviviente y compartirlo todo con sus seguidores. ¡Haz click y no te pierdas sus declaraciones!

Fani Carbajo se sincera sobre su estado anímico antes de ‘Supervivientes All Stars’

Fani Carbajo no solo habla de su preparación física antes de su participación en ‘Supervivientes All Stars’, sino que se adentra a sincerarse sobre su estado psicológico antes del comienzo de la aventura. “Me queda creerme a mí misma”, confiesa la influencer. La madrileña explica cómo se siente por alejarse de su hija Victoria y sus trucos para intentar mantenerse fuerte mentalmente. “Me voy a trabajar, como muchas madres”, se dice la madrileña, convenciéndose de que ha tomado una buena decisión.

Fani Carbajo se sienta frente a la cámara antes de poner rumbo a Honduras para ultimar detalles previos a su gran aventura. La creadora de contenido escribe una emotiva carta como regalo para su hija Victoria en su primer cumpleaños, ya que no estará en casa para celebrarlo. Además de hablar de su preparación para ‘Supervivientes All Stars’, la madrileña explica cómo se enfrenta al reality y se sincera sobre el fuerte apego de su hija pequeña. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!