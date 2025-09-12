Lidia González 12 SEP 2025 - 15:03h.

La concursante de ‘Supervivientes All Stars’ toma una importante decisión sobre la relación de su hija con la familia de Fran Benito

Fani Carbajo presume de los grandes avances de su hija Victoria

Compartir







Fani Carbajo ha dejado las cosas bien atadas antes de partir rumbo a Honduras y no se ha cortado a la hora de compartirlo con sus seguidores. Después de escribir una lacrimógena carta felicitando a su hija Victoria, la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ manda un duro mensaje a la familia de Fran Benito y pone las cartas sobre la mesa. Muy enfadada con la situación que ha estado viviendo desde hace un tiempo, la influencer se sincera por completo.

“No vais a estar aquí”, asegura de manera contundente la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido ha explicado con quién se va a quedar su hija, Victoria, mientras ella esté concursando en el reality. Pero además de eso, tiene muy clara la decisión que ha tomado respecto al contacto de su pequeña con su familia materna y no duda en comunicarlo alto y claro.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo se sincera sobre el comportamiento de su hija Victoria con otros niños

“Es mi casa y decido yo”, asegura la exconcursante de ‘Supervivientes’. La influencer se ha desahogado por completo respecto a la relación que tiene algunas personas del entorno de su pareja y ha desvelado el motivo real por el que ha tomado esta decisión. Además, ha contado que se lo ha comunicado a Fran y explica qué es lo que piensa al respecto: “Ya lo sabe él”.

Capítulo completo: Fani Carbajo se rompe al pensar que va a estar separada de su hija

Fani Carbajo quería abrirse en canal antes de adentrarse en la aventura de ‘Supervivientes All Stars’ para sincerarse sobre cómo se siente por dejar todo atrás. La creadora de contenido no ha podido evitar romperse por completo al pensar que va a estar separada de su hija, especialmente cuando cumpla su primer año. “Estoy preocupada porque no sé cómo va a estar ella en el sentido emocional”, confesaba la influencer.

Fani Carbajo ha dejado todo muy atado antes de dirigirse a Honduras y, aunque tiene muy claro que no piensa abandonar, lo cierto es que hay algunos factores que podrían hacerle la aventura mucho más difícil, como estar lejos de sus hijos. Por este motivo, ha hablado con Fran Benito sobre determinadas normas que hay que seguir respecto a las visitas a su pequeña Victoria.