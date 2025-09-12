Jeimy Báez comparte una foto de su hijo en común con Yulen Pereira

Ana Carrillo 12 SEP 2025 - 07:15h.

La ex de Carlo Costanzia ha subido a Instagram una foto de su hijo en común con el de Anabel Pantoja, que ha cumplido una semana de vida

Jeimy Báez y Yulen Pereira ya son padres de un niño, que es el primer hijo de ambos y cuyo nombre no ha trascendido todavía porque la exparticipante de 'GH DÚO' y el exconcursante de 'Supervivientes' han optado por no revelarlo por el momento, aunque ella ya comentó en una visita a '¡De viernes!' cuando estaba embarazada que quería que fuera "parte del nombre" de su difunto hermano.

La ex de Carlo Costanzia y el ex de Anabel Pantoja rompieron su relación meses antes de la llegada al mundo de su bebé, pero limaron asperezas a la hora de presentar a su hijo y se pusieron de acuerdo para compartir a la vez en sus respectivas historias de Instagram una foto del bebé junto a su fecha de nacimiento.

En esa instantánea solo se veían los pies del niño, pero ahora Jeimy ha querido compartir una nueva foto de su hijo en la que se ve un poquito la cara y una de sus manos para celebrar que ya ha cumplido su primera semana de vida, pues nació el pasado martes 2 de septiembre.

"Una semana de ti", ha escrito en inglés y junto a un emoji de un corazón blanco la joven. Esta vez, su exnovio no ha compartido la misma instant�ánea en sus stories, sino que ha optado por subir la de un grafiti de un corazón y hace unos días mostró que había retomado sus entrenamientos de esgrima.

Por el momento, ninguno de los dos ha dado más detalles acerca de su experiencia como padres primerizos ni sobre cómo es ahora su relación, que durante los últimos meses del embarazo de Jeimy fue inexistente. Ella contó en '¡De viernes!' que pensaba que lo mejor había sido bloquearle en las redes sociales, pero que le había dejado vía libre en las llamadas por si quería llamarle para interesarse por el estado del bebé.

El día del parto, se vio al hijo de Arelys Ramos entrar en el hospital en el se encontraba Jeimy, lo que se entendió como un acercamiento entre ellos, una teoría que tomó fuerza cuando compartieron la misma foto para presentar a su bebé.