Equipo mtmad 10 SEP 2025 - 11:13h.

La exconcursante de 'Warrior Games' sale en defensa propia tras los comentarios negativos sobre sus operaciones estéticas

Claudia Bavel confiesa qué cambiaría de ella tras todas sus operaciones

Claudia Bavel continúa dispuesta a que sus seguidores la conozcan tal y cómo es, por eso sigue compartiendo el lado más oculto de su vida. La exconcursante de ‘Warrior Games’ ya ha demostrado que no tiene filtro cuando se trata de hablar sobre lo que se ha realizado en el cuerpo, desde operaciones estéticas hasta sus numerosos tatuajes. En esta línea, la influencer se defiende ante las críticas recibidas por su operación de remodelación costal y enseña los tatuajes que se hizo por Neymar ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

La catalana explicaba la semana pasada todo sobre su remodelación costal , un tema que no ha pasado desapercibido en absoluto. La creadora de contenido ha estado recibiendo muchos comentarios negativos sobre su operación estética, hasta el punto de bromear con cambiar el nombre de su recién estrenado canal, ‘Alta intensidad’, a “alta polémica”. “No tengo palabras para describir todo lo que llegué a recibir”, comienza explicando la influencer.

La exconcursante de ‘Warrior Games’ ha colapsado ante tanto ‘hate’ recibido y no ha dudado en dar la cara y salir en defensa propia. “Llegué a un punto que dije basta”, confiesa con seriedad. Claudia se defiende con seguridad y aclara los motivos detrás de su operación de remodelación costal. La influencer incluso señala públicamente a otra creadora de contenido que ha opinado de manera despectiva sobre sus retoques. “No sé qué problema tienes”, se dirige hacia ella tajante. ¡Descubre de quién se trata dando play al vídeo!

Claudia Bavel se sincera sobre sus últimas polémicas

La catalana aprovecha sus críticas más recientes para señalar las últimas polémicas que le están acompañando. Con el estreno de su canal en Mediaset Infinity, la influencer ha dado mucho de lo que hablar. “Todos los comentarios eran criticando que me había maquillado mal”, declara en relación a su primer vídeo. El capítulo que le seguía no tuvo mucha más suerte, ya que era el dedicado a comentar todas sus operaciones estéticas. Claudia habla de su ‘hate’ sin pelos en la lengua y comenta irónica que seguirá dando contenido para que la critiquen.

Claudia Bavel regresa a un nuevo capítulo de ‘Alta intensidad’ con ganas de seguir mostrándose tan transparente como siempre. Además de salir de defensa propia por sus últimas críticas, la catalana enseña los tatuajes que se ha hecho por Neymar y aclara su relación con el futbolista. La exconcursante de 'Warrior Games' habla también sobre el significado del resto de sus tatuajes y se emociona al hablar del que tiene por su padre. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!