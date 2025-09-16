Lorena Romera 16 SEP 2025 - 17:00h.

La hija de Makoke ha explicado el motivo de su inminente cirugía, que marcará un antes y un después

Anita Matamoros rompe su silencio tras hacerse pública la enfermedad de Marina Romero

Anita Matamoros ha anunciado su inminente cirugía. La hija de Makoke ha grabado un vídeo que ha publicado a través de su perfil de Instagram, donde explica el motivo por el que va a someterse a esta cirugía y aprovecha para pedir consejo y referencias a otros que hayan pasado por su misma situación.

La influencer, de 25 años, se enfrenta a esta intervención con una actitud positiva. Y es que es una operación que mejorará su calidad de vida. Ahora que se encuentran todos centrados en la batalla de Marina Romero, su cuñada, que ha hablado por primera vez de su enfermedad, la creadora de contenidos es consciente de que no debe tomarse esta cirugía a la tremenda. Más bien todo lo contrario.

La hija de Makoke lo ha contado mostrándose ilusionada, porque marcará un antes y un después para ella, pero también desde la ingenuidad, pidiendo consejo y escuchar experiencias similares que hayan podido vivir sus seguidores al enfrentarse a esta cirugía.

Y es que la novia del cantante Johnny Garso ha decidido operarse la vista. Según ha contado, su vista ha llegado a las 3,50 dioptrías en cada ojo. Lo suficiente para considerarse "un topillo". "No quiero ser dependiente de las gafas ni de las lentillas. Tengo que estar dos días con las gafas y se me hace raro, pero no me importa llevar gafas porque siempre he sido una gafotas", ha contado.

A pesar de que su paso por quirófano es inminente, a la hija de Makoke todavía le falta cierta información sobre el procedimiento. "No sé qué tipo de operación me van a hacer. Por lo que he leído, supongo que será un láser, pero si me podéis contar experiencias, os lo agradezco un montón", ha señalado Anita Matamoros, que tiene ganas de dejar atrás la etapa de su vida marcada por las gafas y las lentillas.

Lo cierto es que la hermana de Javier Tudela ahora mismo está centrada en la salud de su cuñada, Marina Romero, con la que tiene una estrechísima relación. Al salir a la luz su enfermedad, la hija de Makoke le dedicaba públicamente unas preciosas palabras, demostrando que está a su lado de manera incondicional. "Sois una familia tan sólida, tan bonita y tan valiente… Os admiro y quiero muchísimo", le decía.