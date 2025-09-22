Lorena Romera 22 SEP 2025 - 13:24h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha tenido que despedirse de su hija, de la que se separa por unos díkas

La participando de 'Bailando con las estrellas' muestra cómo es su nueva vida tras abandonar su casa

Compartir







Anabel Pantoja no ha podido evitar romper a llorar al tener que separarse de su hija. La que fuera concursante de 'Supervivientes', que participa ahora en 'Bailando con las estrellas' y protagonizó anoche un beso de película con su maestro, Álvaro Cuenca, se enfrenta ahora a estar en casa sin Alma, en común con David Rodríguez, su novio.

Para poder hacer realidad su sueño de participar en 'Bailando con las estrellas', la sobrina de Isabel Pantoja dejaba atrás por una larga temporada su casa de Canarias. Lo hacía, eso sí, junto a su niña, que el próximo mes de noviembre cumplirá su primer año. Durante los ensayos y las galas, la influencer cuenta con el apoyo de su madre, Merchi, que es incondicional para ella.

Pero ahora la joven de 39 años reconoce que cree que lo iba a llevar mejor. Y es que ha llegado el momento de pasar una temporada sin su niña. La que fuera colaboradora de diversos programas de Telecinco se ha visto obligada a separarse de Alma, que se ha ido con su padre a Córdoba. Un momento muy difícil para la que fuera concursante de 'Supervivientes', que está acostumbrada a llegar a casa y estar con su peque.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tanto es así, que la participante de 'Bailando con las estrellas' no ha podido evitar romper a llorar al sentir su vacío. "Lloradita con nudo en la garganta porque pensaba que lo llevaría genial, pero no. Mi sirena se ha ido a Córdoba cuatro días", señala la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja.

"Ver el piso sin sus ruidos, sin su olor, sus llantos, su risa... sus rutinas, todo en silencio. Cómo se echa de menos", reconoce la creadora de contenido, que se ha desahogado a través de su perfil de Instagram, donde le siguen más de 2 millones de usuarios.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pero aunque solo vayan a ser unos días, para Anabel Pantoja está siendo muy duro estar sin su hija. Acostumbrado a vivirlo todo junto a ella, llegar a casa y que no esté está siendo algo muy complicado de gestionar. Pese a todo, la que fuera concursante de 'Supervivientes' es consciente de que se trata de algo pasajero y que en unos días volverá a estrecharla entre sus brazos.