Lorena Romera 23 SEP 2025 - 16:43h.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' se emociona con el gesto de la madre de Tony Spina

Marta Peñate explica el problema que tiene desde que su pareja se ha ido de casa

Marta Peñate ha enseñado el detalle que ha tenido su suegra durante la ausencia de Tony Spina, que continúa concursando en ‘Supervivientes All Stars’. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ no está llevando nada bien estar sola en casa. Por eso la madre de su pareja le ha sorprendido con este cariñoso gesto que ha conseguido emocionar a la colaboradora.

La canaria, de 34 años, lo está dando todo como defensora de Tony Spina durante su concurso en ‘Supervivientes All Stars’. Lo cierto es que no está siendo nada fácil para ella, que cada noche tiene que cambiar el registro de colaboradora a defensora y modular a la hora de responder y en qué ‘conflictos’ meterse y en cuáles no, pensando siempre en qué beneficia a su pareja a la hora de su participación en el reality.

Hace apenas unos días, a través de su perfil de Instagram, la ganadora de la primera edición de ‘Supervivientes All Stars’ le contaba a sus seguidores que para ella está siendo todo un reto estar sin Tony Spina. Además, está teniendo que hacer frente a sus propios demonios. Y es que a la que fuera también participante de ‘LIDLT’ le da miedo estar sola en casa. Especialmente por las noches.

De ahí que su cuñada se esté quedando con ella. Pero no es la única que está apoyándola en este momento. Ahora lo ha hecho su suegra. La madre de Tony Spina ha tenido un precioso detalle con Marta Peñate, que ha presumido en redes sociales de este cariñoso gesto. “Sabe que estoy triste y abandonada”, señala la creadora de contenido, lamentándose de sí misma, siempre con ese característico sentido del humor.

"Sabe que estoy triste y abandonada"

Un storie en el que la exconcursante de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ enseña a cámara el plató de espaguetis que le su suegra le ha preparado con el todo el amor del mundo. “Mirad lo que me ha preparado. Me cuida con comida, sabe que es la forma de conquistarme. Me ha mandado una cantidad industrial… Qué rico”, comenta agradecida Marta Peñate, que está llevando como puede la ausencia de Tony Spina.

Consolándose, mientras tanto, con este plato de plasta que su suegra le ha cocinado con tanto cariño, con la intención de llenar el vacío que ha dejado su hijo al marchar a ‘Supervivientes All Stars’. Unos espaguetis directos del restaurante italiano que Tony Spina regenta en Madrid, donde también también trabajan su madre y su hermana.