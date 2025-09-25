Cristina Castaño ha pedido ayuda a través de sus redes sociales para ayudar a Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina'

Cristina Castaño ha lanzado un grito de ayuda a través de sus redes sociales para intentar recaudar fondos para ayudar a su amigo Jimmy Shaw. El actor estadounidense, conocido por interpretar al personaje de Matthew en la serie 'La que se avecina', ha recaído del cáncer de páncreas que padece y necesita una operación médica de urgencia.

A través de una publicación en sus redes sociales, la actriz ha contado cuál es la situación de Jimmy Shaw. Según ha desvelado Castaño, el también actor padece cáncer de páncreas y debe recaudar 100.000 euros para poder someterse a una operación médica. Por eso, la que fuese actriz de 'La que se avecina' ha querido compartir la historia de su gran amigo al que conoció en el set de rodaje de la mítica y exitosa serie de Telecinco.

Jimmy Shaw, el actor de 'La que se avecina' que necesita una operación urgente

"Nos conocimos hace años en La que se avecina y nunca olvidaremos el ataque de risa que nos dio rodando la escena del 'puré de verduro'. Hoy, @misterjimmyshaw , al que muchos conoceréis como Mathew, necesita nuestra ayuda. Desde hace 3 años padece un cáncer de páncreas que, tras remitir totalmente en un momento dado, volvió a reproducirse dejándonos a todos devastados", comienza explicando la actriz.

Justo después, Cristina Castaño ha contado el motivo de esta recaudación de fondos que puede salvarle la vida a Jimmy Shaw: "La esperanza regresó cuando supimos que hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto manos a la obra y estamos recaudando fondos para poder costear la operación, que como podréis imaginar, no está cubierta ni por su seguro ni por la seguridad social. Así que desde mi perfil aprovecho para quien quiera y pueda, aporte su grano de arena para que nuestro querido Jimmy, que tantas risas nos ha regalado, pueda enfrentar esta operación y volver a sonreír y confiar en que toda esta pesadilla llegue a su fin".

"Para donar (no importa cuánto, cualquier cantidad es bien recibida), entrad en mi storie o en el link de mi Biografía, y ahí encontraréis toda la información del crowdfunding, de la operación y de la historia de Jimmy. Gracias a todos de antemano. Jimmy y toda su tribu os agradecemos cualquier energía amorosa para todo este duro proceso", terminaba escribiendo la actriz en la publicación en la que acompaña una fotografía en la que aparecen los dos actores que han formado parte de la historia de 'La que se avecina'.

La operación que necesita Jimmy Shaw

Precisamente, en la página de recaudación de fondos para poder ayudar al actor estadounidense se ha explicado punto por punto cómo fue el diagnostico y la situación actual de Jimmy Shaw: "En otoño de 2023, Jimmy se sometió valientemente a un intento de cirugía de Whipple en Barcelona. Desafortunadamente, durante el procedimiento, el cirujano descubrió que la afectación del tumor a una arteria principal hacía que la operación fuera demasiado compleja para completarla de forma segura. Esto fue una noticia desgarradora, pero no dejaron de luchar, de buscar nuevas alternativas mientras Jimmy se sometía a tratamientos de quimioterapia y radioterapia, hasta que finalmente decidimos buscar fuera de España aunque todo fuese más costoso y complicado".

"Tras meses de búsqueda, inicialmente contactamos con un cirujano en Nueva York que tras un laborioso proceso decidió que no podía operar a Jimmy y aunque fue devastador, finalmente encontramos a este extraordinario médico en Lisboa, Portugal, que es uno de los pocos especialistas en el mundo con la habilidad y la experiencia necesarias para realizar este procedimiento tan complejo. Esta cirugía es la mejor y única oportunidad de Jimmy de sobrevivir a largo plazo. NOS HAN COMUNICADO HOY QUE LA CIRUGÍA SERÁ LA SEMANA QUE VIENE, EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE!!!, EL TIEMPO ES ESENCIAL!", explica el entorno del actor.

Por eso, desde la página de recaudación de fondos se ha pedido a todo aquel que pueda donar que ayude al actor que está esperando esta operación: "El coste de la cirugía, la atención hospitalaria, el viaje, la estancia y todos los gastos médicos relacionados superarán los $100,000. Desafortunadamente, ni la seguridad Social en España, ni el seguro privado de Jimmy, cubren esta cantidad, y el tiempo se acaba. Jimmy no puede esperar".