26 SEP 2025 - 17:04h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se abre como nunca hablando de la dependencia que siente hacia su hija

Lucía Sánchez se sincera sobre el complicado momento por el que está pasando

Lucía Sánchez, al límite, se sincera sobre el problema de apego que tiene con su hija Mía en medio de la etapa tan complicada que está atravesando en su vida. Después del delicado episodio que ha vivido en la Fashion Week, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ sigue encontrándose con piedras en su camino. La gaditana habla con el corazón en la mano sobre sus mayores preocupaciones del momento, entre ellas su extremadamente estrecha relación con su hija.

Con su hija Mía siempre en el centro de sus pensamientos, la creadora de contenido vive en constante angustia y preocupación de tan solo pensar en separarse de ella. Después de sincerarse acerca de cómo afronta las dudas de Mía sobre su familia , Lucía continúa actualizando todos los detalles de su relación madre-hija. “No puedo vivir así”, comienza explicando. La gaditana ha llegado a una situación límite en la que se ha dado cuenta de la extrema dependencia que tiene hacia Mía.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido que estar fuera de casa con motivo de la Fashion Week de Madrid, evento al que asistió sufriendo por su pequeña “No he dormido en toda la noche pensando en que me iba”, confiesa. La gaditana desvela todos los pensamientos que se le pasan por la cabeza cuando se aleja de su hija, explicando en detalle lo que le hace sentirse así. “Tengo que tratármelo con seriedad”, declara tajante. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!

Lucía Sánchez habla del apego que también siente su hija hacia ella

La gaditana, tras explicar la extrema dependencia que siente con su hija, habla también sobre el apego que ha desarrollado Mía hacia ella. Después de tres largos meses de verano en los que madre e hija han podido convivir sin interrupciones, la vuelta a la rutina ha sacado a la luz lo difícil que les resulta separarse, aunque sea por poco tiempo. “A la vez que ella ha desarrollado la dependencia, la he desarrollado yo con ella”, explica Lucía sobre el apego que ambas sienten.

Lucía Sánchez regresa a su canal ‘Para mí’, mostrándose más vulnerable que nunca tras el delicado momento vital por el que está pasando. La gaditana explica el reciente acontecimiento que ha vivido en la Fashion Week y se abre como nunca hablando de cómo le ha afectado emocionalmente. Además de adentrarse también en la relación con su hija Mía, la influencer se sincera sobre su cuerpo y la presión estética a la que se ve sometida por su trabajo en redes. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!