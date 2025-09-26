Natalia Sette 26 SEP 2025 - 13:11h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela los resultados de su última ecografía y una de sus preocupaciones actuales

Patri Pérez habla de todos los cambios que debe afrontar con la llegada de su segunda hija

Compartir







Patri Pérez, acostumbrada a compartir todo sobre su maternidad, se muestra preocupada con sus seguidores porque se le adelante la fecha de parto de su segunda hija. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, que ha visto por fin la carita de su bebé por primera vez, desvela los resultados de la última ecografía que se realizó en la Seguridad Social y lo que al terminar le dijeron.

Este segundo embarazo de Patri Pérez no ha estado exento de preocupaciones . Esta vez, la influencer comparte sus pensamientos sobre el final de su embarazo. Tras la última ecografía que se realizó, le dijeron que la niña está por encima del percentil. “Viene bastante grandota, tiene percentil 91”, explica la influencer. Eso, sumado al cansancio que siente cada día por la enorme barriga que tiene, Patri cree que se le adelantará el parto. “Yo creo que esta niña no llega a diciembre”, asegura.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez enseña la foto familiar que acompañará a Río en la escuela infantil

A día de hoy, a Patri le quedan todavía dos meses para dar a luz. De hecho, todavía no sabe si podrá dar a luz de forma natural o tendrá que pasar por una cesárea como pasó con Río. En el último trimestre de embarazo a Patri se le agolpan todos los miedos y las incertidumbres y lo único que desea es que la bebé llegue sana y a su hora. “Aguanta ahí que te queda un poquito”, le dice a su hija acariciándose la tripa.

Patri Pérez compara este segundo embarazo con el de su hijo Río

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez desvela si permitirá que la escuela infantil publique fotos de su hijo

La fiel creencia de que su hija se adelantará a la fecha de parto viene porque estando aún de siete meses, se siente igual a cuando estaba de nueve meses de Río. “Me noto muy pesada”, admite. Esto, junto con la información de los médicos de que la bebé está por encima de su peso, llevan a Patri a creer que su hija no aguanta hasta diciembre para nacer.

Patri Pérez desea con todas sus fuerzas tener a su segunda hija ya en brazos, sin embargo, quiere que el embarazo llegue a término y que todo salga bien. En este capítulo, tanto ella como Lester, pueden ver por fin la carita de Cala gracias a una ecografía 5D que les muestra cómo es su hija ¡No te lo pierdas dándole play al video!