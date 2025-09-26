Tania Medina hace balance de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas'

Tania Medina habla de la conexión que siente con su compañero de baile: "Lo miro y me tranquiliza"

Compartir







La segunda gala de 'Bailando con las estrellas' nos dejó grandes momentazos: desde el beso de Anabel Pantoja al final de su coreografía con Álvaro Cuenca, su maestro de baile, hasta la primera eliminación de la edición. Por su parte, Tania Medina hace balance de todo lo vivido el sábado pasado y analiza la asombrosa coreografía que defendió sobre la pista de baile: un tango argentino junto a su maestro de baile, David Díaz.

A través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram Tania Medina y ha hecho un análisis de su segunda semana en 'Bailando con las estrellas', que tuvo como colofón final el baile que presentó ante el jurado y que se llevó los aplausos no solo de Julia Gómez Cora, Blanca Li y compañía, sino que también contó con la aprobación del público, que votó desde casa a través de la app de Mediaset Infinity.

El análisis de Tania Medina y su tango en 'Bailando con las estrellas': "Es uno de los bailes más complicados"

"Hay mucho que hablar de este baile", comienza a decir la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. "¿Esperábamos que nos tocara un tango argentino en la segunda cara? Pues no. Mi cara, al enterarme... Según mi bailarín, es uno de los bailes más complicados". Después, Tania confiesa estar encantada con el vestuario y peinado que lució en esta segunda gala, además de poner en alza la conexión que mantiene con su maestro de baile.

Para Tania, su parte favorita es, sin duda, el comienzo de esa coreografía que defendieron David Díaz y ella, aunque admite que no fue nada fácil hacerse con los pasos de baile: "¿Nivel de dificultad en los ensayos? Lloré. El primer día, después de ver que él me estaba explicando y yo no me estaba enterando, me agobié. Ese juego de piernas... nueve con cinco le doy. Con lo rápido que había que ir...", comenta Tania a través del vídeo.

Fue tal la exigencia que el juego de piernas se hizo cuesta arriba y también comenta Tania que, como es más alta que el bailarín, tendía a encogerse para llegar a a su altura. Respecto a su nivel de nervios, lo puntúa como un 6 y, como estaban varios familiares por allí, pudo disfrutarlo notablemente (se da un 7 en cuanto a 'nivel de disfrutar'). A la hora de desgranar el baile, Tania habla de partes en las que estaba mas nerviosa y otras en las que lo disfrutaba "como una gata salvaje".

"Me hubiera gustado no pensar tanto en los pasos", se sincera la pareja de Alejandro Nieto. Para rematar, habla de algunos pasos concretos, algunos de ellos no salían bien e los ensayos, pero, en la gala, sí (aunque, tal y como ella añade, esos pasos que tanto odió salieron "pero se puede mejorar"). Como nota final, se pone un 7,5: "Se puede mejorar, pero trabajamos tan duro y fuimos de tan mal a bien que... jolín".