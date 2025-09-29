Equipo mtmad 29 SEP 2025 - 13:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' confiesa la presión a la que se ve sometida sobre su aspecto en el mundo de las redes

Lucía Sánchez se sincera sobre el complicado momento por el que está pasando

Lucía Sánchez habla con el corazón en la mano después del delicado episodio que ha vivido en la pasada Fashion Week. En medio de una etapa muy complicada de su vida, los últimos acontecimientos hacen que la influencer alcance su límite. En este momento tan vulnerable para ella, la presión estética a la que se ve sometida en el mundo de las redes sociales también juega un papel crucial en su salud mental. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre como nunca y se sincera sobre sus mayores preocupaciones en el presente.

La creadora de contenido, que compartía recientemente todo sobre el nuevo tratamiento al que se iba a someter para mejorar físico , actualiza hoy cómo se encuentra en relación a su cuerpo. “Estoy en un mundo muy superficial”, comienza explicando. La exconcursante de ‘GH DÚO’ habla largo y tendido sobre la presión con la que tienen que lidiar todas las personas que trabajan en el ámbito de las redes sociales. La gaditana habla de los ‘requisitos físicos’ que se exigen y desvela cómo le afecta personalmente esta presión.

Con la intención de mostrarse totalmente transparente con sus seguidores, Lucía se sienta frente a la cámara y confiesa que no puede evitar compararse con otras compañeras de profesión. “Siento que tengo que estar a la altura”, declara sincera. La exparticipante de ‘La última tentación’ repasa sus pasadas declaraciones sobre el tratamiento que tenía pensado realizarse y desvela si sigue en pie tras su reflexión sobre la presión estética. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Lucía Sánchez habla de sus hábitos de salud física y alimenticia

La gaditana, aprovechando el tema de la relación con su cuerpo, se sincera sobre cuáles son sus hábitos de alimentación y ejercicio. “Tampoco es que esté de brazos cruzados”, comienza explicando. La gaditana desvela con cuánta frecuencia hace deporte, aunque también habla sobre las veces que se ‘salta’ una dieta saludable. “Si voy con mi hija y nos comemos un helado juntas, soy feliz”, añade. La creadora de contenido se muestra muy segura de sus prioridades y confiesa aquello a lo que no pretende renunciar. ¡Descúbrelo dando play al vídeo!

Lucía Sánchez vuelve una semana más a su canal, ‘Para mí’, dispuesta a abrirse como nunca sobre el complicado momento emocional que está atravesando. La influencer explica los últimos acontecimientos que ha vivido durante el pasado fin de semana en la Fashion Week y cómo le ha afectado a su estado de salud. Además, profundiza en la relación con su físico y la presión a la que se ve sometida por el trabajo que tiene. ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!