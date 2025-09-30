Silvia Herreros 30 SEP 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'GH Dúo' habla de su nueva vida sin Irene Rosales y de los propósitos que se ha marcado tras su separación

El hijo de Isabel Pantoja reflexiona sobre la importancia de la familia tras separarse

Kiko Rivera explica cuáles son sus prioridades tras separarse de Irene Rosales. El exconcursante de 'Gran Hermano Dúo' se encuentra todavía adaptándose a su nueva situación. Tras instalarse abrir las puertas de su nueva casa, el hijo de Isabel Pantoja ha reflexionado sobre aquellas cosas que quiere dejar atrás y sobre aquellas que pretende que formen una parte primordial de su nueva vida "divorciado".

El Dj, que está componiendo una canción para "expresar lo que siente", no ha dudado en sincerarse una vez más con sus seguidores y, desde el porche de su casa nueva, ha reflexionado sobre lo mucho que cambia uno con la edad.

Mientras recuerda y hace balance de lo mucho que llegó a castigar su cuerpo durante su juventud, asegura estar centrado en sí mismo. "Estoy bien, tirando para adelante. Cumpliendo con mis responsabilidades como padre y como persona", ha dicho Rivera, que hace unos días no podía evitar recordar al difunto Paquirri, sabe "muy bien" lo que quiere en esta nueva etapa de su vida.

"Mis hijos son para mí mi prioridad absoluta", Kiko Rivera

"Me he marcado nuevos objetivos en mi vida. Tengo nuevos objetivos personales, que intentaré pelear por ellos. Algunos los conseguiré y otros no", ha confesado señalando que esta temporada se va a centrar en estas nuevas metas o propósitos, entre los que se encuentran su trabajo, un estilo de vida mucho más saludable y sus tres hijos, Fran, Ana y Carlota. "Me voy a centrar mucho en mi trabajo, me voy a centrar mucho en la música, me voy a centrar mucho en streams y me voy a centrar evidentemente en mis hijos, que para mí son mi prioridad absoluta. Todo lo demás está por detrás", asegura.

"Y me voy a centrar en mí también, voy a empezar a entrenar aquí en casa. Voy a montar un gimnasio pequeñito", asegura el sevillano, para quien el deporte es una parte fundamental en esta nueva etapa de su vida. "Voy a cuidarme un poco en ese sentido, llevo varios meses sin hacer deporte y el cuerpo me lo pide", afirma.

Kiko no quiere hacer solo "bicicleta, elíptica y pesas" en ese pequeño gym que quiere montar en su casa nueva. También quiere hacer algo que le divierta. Y es que, según él mismo ha reconocido, este tipo de ejercicio "no me divierte en absoluto (...), no me divierte absolutamente nada".

Por este motivo piensa retomar sus 'pachangas' con amigos y volver a jugar con ellos al fútbol, algo que "normalmente" hacen "un día a la semana". Para el palangana, el fútbol no solo es una manera de hacer ejercicio físico y de estar con sus "amiguetes", también es una manera de "despejar la mente".