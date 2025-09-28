Anabel Pantoja muestra, ilusionada, cómo ha crecido su hija Alma

Equipo Outdoor 28 SEP 2025 - 12:29h.

Anabel Pantoja muestra, ilusionada, que su hija Alma ya se mantiene en pie sola: así ha crecido la pequeña

Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, está a punto de cumplir su primer año de edad. La sobrina de la tonadillera dio a luz el pasado mes de noviembre y, a punto de celebrar el primer año de su hija, la influencer comparte un nuevo logro de su pequeña... ¡Ya es capaz de mantenerse en pie ella sola! Y ella, cómo no, ella lo muestra en sus redes sociales, cual madre orgullosa de su hija.

La vida le sonríe a Anabel Pantoja. Profesionalmente, se encuentra en un buen momento, pues es una de las estrellas de 'Bailando con las estrellas' y, cada sábado, luce sobre la pista de baile una nueva coreografía que defiende junto a Álvaro Cuenca, su maestro de baile. En lo personal, la sobrina de Isabel Pantoja niega que haya una crisis con su pareja, David Rodríguez, y vive ilusionada por el crecimiento de su hija Alma.

La foto que muestra cómo crece la hija de Anabel Pantoja

A través de una story de Instagram, Anabel Pantoja ha compartido con todos sus seguidores un momento clave en el crecimiento de su hija Alma. Se trata de una foto en la que aparece la pequeña de pie, sujetándose ella sola a una mesa y manteniendo el equilibrio sin ayuda de un adulto. Esto significa que Alma está creciendo y va desarrollando su motricidad.

Eso sí, fiel a su sentido del humor, Anabel Pantoja ha acompañado y breve texto junto a la fotografía en la que desvela la cara B de este pequeño gran logro para Alma: "Con el móvil sí quiere de pie", dando a entender que ha sido complicado que la niña se pudiera mantener sola, pero el hecho de tener un móvil en sus manos le ha sido de gran ayuda.