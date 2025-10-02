Claudia Bavel se sincera sobre ser madre soltera

Natalia Sette 02 OCT 2025 - 18:02h.

La exconcursante de 'Warrior games' desvela si se plantea ser madre soltera en un futuro próximo

Claudia Bavel se emociona al hablar del tatuaje que se hizo por su padre

Claudia Bavel habla abiertamente de uno de los temas que más ha marcado su vida: la maternidad. La exconcursante de ‘Warrior games’, que compartió con sus seguidores que abortó cuando tenía 20 años , decide contar cómo imagina el día en que decida convertirse en madre de nuevo. Con total transparencia, Claudia se sincera sobre ser madre soltera y desvela cuáles son sus miedos y sus dudas al respecto.

Tras hablar de su primer amor, con quién sufrió el aborto , Claudia se abre sobre lo que significa para ella la maternidad. Aunque reconoce que es algo en lo que ha pensando en varias ocasiones, no termina de tener claro cómo quiere vivir esa etapa. “Me lo he planteado muchas veces”, admite refiriéndose a convertirse en madre soltera. Desde el principio deja claro que lo más importante para ella como madre sería el bienestar de su hijo. “No quiero que mi hijo sufra”, asegura con firmeza.

Claudia reconoce que sus experiencias pasadas con las relaciones influyen en sus dudas a la hora de tomar una decisión tan importante. “Mis gustos son una gran cagada”, comenta. Por eso mismo se cuestiona si sería justo para su hijo crecer sin la figura paterna. “Quizás es mejor tener un padre y una madre”, confiesa. Sin embargo, teniendo en mente las malas experiencias que ha tenido en el amor y consciente de no querer que su hijo crezca en un hogar roto, Claudia no descarta la idea de ser madre sola.

Claudia Bavel recuerda su complicada infancia

Hablando de un tema tan delicado, Claudia no puede evitar mirar hacia atrás y pensar en su propia infancia, que estuvo marcada por la dificultad y la ausencia de estabilidad. “Por lo que yo he vivido, prefiero tenerlo yo”, admite con honestidad. La creadora de contenido recuerda que su historia familiar no ha sido fácil. “Vengo de una familia disfuncional”, reconoce. Esa experiencia le ha marcado profundamente y es una de las razones por las que no quiere repetir el mismo patrón con sus futuros hijos.

A pesar de las dudas, Claudia Bavel tiene una cosa muy clara y es que si es madre en el futuro, buscará darle la mayor estabilidad que pueda a su hijo. Sus duras experiencias le han servido para saber qué cosas no quiere repetir con su familia que le pasaron a ella. Además de hablar de ser madre soltera, la influencer también desvela cómo se ve en el papel de progenitora y se sincera sobre lo que significó para ella tener que abortar ¡No te pierdas nada!