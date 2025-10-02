Ana Carrillo 02 OCT 2025 - 18:00h.

Irene Rosales se convierte en bailarina por una noche: no te lo puedes perder, el sábado a las 22:00 h. en 'Bailando con las estrellas'

La ex de Kiko Rivera se ha mostrado pletórica por regresar a la televisión, en un proyecto en el que coincide con Anabel Pantoja

Compartir







Irene Rosales ha estado en el foco de atención durante las últimas semanas debido a su separación de Kiko Rivera, pero ella ha preferido quedarse al margen y centrarse en su rutina deportiva, en su trabajo como creadora de contenido en redes y en el cuidado de sus hijas. Tras semanas sin apenas dar declaraciones, la exconcursante de 'GH DÚO' ha decidido dar el paso de volver a la televisión y convertirse en bailarina por una noche en 'Bailando con las estrellas'.

PUEDE INTERESARTE Irene Rosales reacciona a la canción que Kiko Rivera está componiendo sobre ella

Si la semana pasada era María Isabel, la ganadora de la primera edición, la que visitaba el plató del programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza para bailar un tango argentino, esta vez será Irene Rosales la que trate de deslumbrar al jurado como la estrella invitada de la noche. Ya ha comenzado los ensayos y su actuación se podrá ver el sábado 4 de octubre a partir de las 22:00 horas en Telecinco.

PUEDE INTERESARTE Las declaraciones de Jessica Bueno sobre Irene Rosales antes de saber que se separaba de Kiko Rivera

Una reportera de 'Europa Press' le ha preguntado a las puertas del hotel donde se está alojando en Madrid que cómo se encuentra ante su inminente regreso a la televisión en una gala en directo y ha asegurado que está "muy bien". "Voy a disfrutar", ha asegurado la que fuera nuera de Isabel Pantoja, que no ha querido pronunciarse acerca del hecho de que va a compartir escenario con la prima de su ex, Anabel Pantoja, que es la tía de sus hijas y con la que siempre ha tenido una buenísima relación.