Mar Flores reacciona a las declaraciones de Alejandra Rubio sobre la decisión de Carlo Costanzia en el conflicto con Carlo padre

Muchos son quienes ponen en entredicho la relación que mantienen Mar Flores y Carlo Costanzia desde que la modelo hiciera públicas sus memorias y, en ellas, dejara en muy mal lugar al padre de su hijo, con quien el joven mantiene muy buena relación. Es más, el hecho de que Carlo hijo haya posado junto a su padre en el cumpleaños de Terelu Campos y no haya acudido a la presentación del libro de su madre, hace pensar que se ha posicionado a favor de su padre y en contra de su madre.

De hecho, esto ha generado bastante controversia. Le preguntaron sobre este tema a Alejandra Rubio en 'Vamos a ver' e intentó salir del paso alegando que Carlo no estuvo presente en la presentación del libro 'Mar en calma' para no generar titulares ni para dar una imagen de posicionamiento. Pero ha ocurrido justo lo contrario. En medio de este revuelo, '¡Vaya fama!' muestra unas imágenes inéditas de madre e hijo que podrían dar un vuelco a toda esta polémica familiar.

Las imágenes de Carlo Costanzia y Mar Flores que muestran cómo es realmente su relación

Carlo Costanzia y Mar Flores se encuentran grabando un programa de televisión. De hecho, hace unos días se publicaron unas fotos de ambos en las que se intuyó poca relación entre ellos. Pero esto ya no sería así, a juzgar por el vídeo que ha llegado a la redacción y que el programa muestra, en exclusiva. En esas imágenes vemos cómo se relacionan madre e hijo cuando piensan que no están siendo grabados.

Las imágenes fueron captadas tan solo unas horas antes de que Terelu Campos se pronunciara en '¡De viernes!' sobre la supuesta mala relación que existe entre ellas dos y lo que podemos ver en ellas es la evidente complicidad que hay entre Carlo y Mar. Es más, durante el vídeo podemos ver cómo el hijo coge de la cintura a la madre y la aparta unos metros para alejarla del grupo y hacerle una confidencia.

Tal y como podemos apreciar en estas imágenes, no hay rastro ninguno de la supuesta mala relación entre madre e hijo que se lleva comentando durante las últimas semanas. Es más, sería justo lo contrario, pues aunque no haya exceso de cariño (como comenta una de las colaboradoras del programa desde el plató tras ver el vídeo), sí que se puede apreciar cierta complicidad que contrasta con lo que se ha dicho días atrás. ¿Cómo reaccionará el resto de implicados a esta cercanía?