El número de invitados, el vestido de la novia, la música, los detalles flores… Tan solo unas horas antes de que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se den el ‘Sí, quiero’, conocemos todos los detalles de su enlace matrimonial.

El gran enlace contará, según los colaboradores de ‘Vamos a ver’ con 300 invitados, pero casi todos de la novia, es la gran boda que soñaban y los dos están muy felices, pero Cayetano no ha invitado a muchas personas. Además, el enlace coincide con una competición de hípica en Barcelona y algunos de sus grandes amigos de jinete no podrán acompañarle en un día tan especial.

Carmen Borrego asegura que el novio está muy pendiente de todos los detalles y que incluso, está decidiendo hasta las flores. Además, han explicado que tanto Cayetano como Bárbara Mirjan correrán con los gastos a medias.

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ también han podido saber que durante la ceremonia se realizara un pequeño homenaje a la duquesa de Alba, cuyos restos mortales descansan en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla, dónde los novios se darán el ‘Sí, quiero’. Además, Cayetano y Bárbara han decidido entrar en el salón de la celebración al ritmo de una bonita canción de Joaquín Sabina.

La novia lucirá un vestido de la firma Navascués, una firma elegida por novias como Teresa Urquijo en su enlace con José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y podrá disfrutar durante la fiesta de la actuación de un imitador de Julio Iglesias, uno de sus artistas predilectos.

La ausencia de Jacobo a la boda de su hermano Cayetano Martínez de Irujo

Jacobo, uno de los hermanos de Cayetano Martínez de Irujo, no irá a su boda con Bárbara Mirján pese a estar invitado. Este evento prometía ser el momento idóneo para el reencuentro y la reconciliación del jinete con su familia, ya que durante años la relación con algunos de sus hermanos ha sido nula. Quién no se perderá el gran día es Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba.