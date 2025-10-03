Natalia Sette 03 OCT 2025 - 12:02h.

Paula Sevillano se sincera sobre sus planes de maternidad junto a su novio Xavi Pleguezuelo

Paula Sevillano se convierte en el centro de todas las miradas en el plató de ‘En todas las salsas’. La influencer, que ya tiene planeado todo para su boda con Xavi Pleguezuelo, ha sorprendido a todos al hablar con total naturalidad sobre sus planes de convertirse en madre con el futbolista. Muy enamorada y segura del camino que quiere seguir junto a su chico, la sevillana confiesa cuándo le gustaría ser mamá.

Después de desvelar si se mudaría por amor , Paula reconoce que tiene muy claro lo que quiere y lo que no con su chico. “Yo ya no estoy para escatimar”, afirma tajante. Los colaboradores del programa no tardan en reaccionar. “Tía, que tienes 26 años”, dice entre risas haciendo referencia a que sigue siendo joven. La creadora de contenido defiende su postura y revela que siempre ha soñado con formar una familia joven. “Me gustaría ser madre joven”, asegura.

A pesar de que ella ya ha dejado de lado muchas dudas sobre este tema, también reconoce que debe tener en cuenta la diferencia de edad con su novio. “Él tiene 22 años, he sido un poquito asaltacunas”, confiesa divertida. Paula habla con total naturalidad de esa diferencia y deja claro que no supone un obstáculo para sus planes de futuro.

Programa completo: Paula Sevillano desvela cuándo le gustaría tener hijos

La influencer no solo se sincera sobre sus ganas de ser madre joven, sino que también revela cuál es la edad a la que le gustaría formar una familia. Aunque asegura que tiene la ilusión de ser madre joven, no esconde que hay cosas que quiere cumplir antes a nivel personal y laboral. “Profesionalmente quiero hacer cosas”, confiesa. Su carrera como influencer está ahora despuntando y no para de recibir buenas ofertas de trabajo a las que no piensa renunciar.

Paula Sevillano se abre como nunca y confiesa sus planes de maternidad junto a Xavi Pleguezuelo. Con planes de boda, proyectos profesionales por delante y mucha ilusión en su futuro, la influencer asegura que ya piensa en el día en el que se estrene como madre. ¡Descubre todas sus confesiones en el programa completo de ‘En todas las salsas’ en Mediaset Infinity!