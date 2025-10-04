Fiesta 04 OCT 2025 - 20:34h.

El dúo musical 'Andy y Lucas' pasa por su peor momento: ya no se dirigen la palabra

Andy y Lucas cancelan 'in extremis' su concierto en A Coruña justo antes de su fin de gira: los motivos

El dúo musical 'Andy y Lucas' está viviendo uno de sus peores momentos profesionales. Desde hace cierto tiempo se viene especulando de la posible mala relación que hay entre ellos (de hecho, en 'Socialité' se llegó a hablar de un fuerte enfrentamiento entre ellos en pleno concierto con "gritos, golpes y más que palabras" aunque Lucas lo desmintiera). A lo largo de las semanas, la relación se habría enfriado hasta tal punto de no llegar a hablarse. ¿Qué ha ocurrido entre los cantantes? Todos los detalles de esta polémica, en 'Fiesta'.

Desde que Lucas hablara de su relación con Andy en 'Me quedo conmigo', su relación ha ido a peor: "No quiero tirarle por los suelos, pero no tiene disciplina", fueron solo algunas de las declaraciones que salieron de su boca. Poco después, se anunció que Andy estaría intentando continuar con su carrera en solitario, pero habría dado ya un paso hacia adelante al negarse a volver a cantar con el que ha sido su compañeros sobre el escenario durante dos décadas. De hecho, hace unos días cancelaron un concierto en A Coruña a horas de celebrarse alegando "problemas en la producción del concierto".

Andy y Lucas solo se hablan a través de sus abogados

Pero el hecho de que el dúo musical haya cancelado uno de sus últimos conciertos de su gira 'Nuestros últimos acordes' no ha hecho más que potenciar la polémica que existe en torno a su mala relación. De hecho, 'Fiesta' tiene detalles en exclusiva sobre la nula comunicación que existiría entre ellos. Tal y como ha podido saber el programa, Andy y Lucas ya no se hablan y, si tienen que mantener algún tipo de contacto, lo hacen a través de sus representantes legales. Es así como Andy y Lucas se estarían comunicando, a través de sus abogados.

"La información que tengo es que no hablan y ha llegado un punto en que, cuando hay que hacer una comunicación entre ambas partes, lo hacen por sus abogados. No se hablan en ningún caso. Están en una situación muy compleja. Su representante está intentando que la sangre no llegue al río, pero es muy complicado", comenta Saúl Ortiz en el plató de 'Fiesta'. "Andy es muy discreto, somos muchos lo que le hemos llamado y lo que hace es bloquear el teléfono a los compañeros que se interesan por esta situación", añade el colaborador del programa.