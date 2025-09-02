Adara Molinero carga contra Sofía Suescun por su supuesta infidelidad a Kiko Jiménez

Ana Carrillo 02 SEP 2025 - 16:26h.

La concursante de 'Supervivientes All Stars' ha criticado a Sofía Suescun por su presunta deslealtad a Kiko Jiménez con Juan Faro

Adara Molinero nos cuenta en exclusiva que deja "un amor" para ir a 'Supervivientes All Stars'

En el Festval de Vitoria-Gasteiz se ha anunciado la gran sorpresa de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars': el casting no estaba cerrado y es que Adara Molinero se suma a la aventura un año después de haber abandonado la primera edición, por lo que irá a Honduras por tercer año consecutivo y coincidirá por primera vez en un reality con su madre, Elena Rodríguez.

En la alfombra roja del Festval, la ganadora de 'GH VIP' respondió a las preguntas de los medios de comunicación allí congregados, confirmando que deja "un amor" en España, un chico que le aporta "tranquilidad y paz" del que no ha revelado su nombre aunque ya se sabe que podría tratarse del futbolista canario Vicente Romero, con el que se le ha visto paseando de la mano por Gran Canaria, de acuerdo con las pruebas que ha aportado 'La Cuernis'.

Tras responder a las preguntas sobre su nueva ilusión, a la madrileña le ha preguntado el reportero de 'Europa Press' por otra pareja, la formada por Kiko Jiménez y Sofía Suescun, que han estado en el punto de mira este verano porque ha salido a la luz que la influencer le habría sido infiel al colaborador de 'Fiesta' con el creador de contenido Juan Faro.

La pregunta se la han formulado porque se sabe que no mantienen una buena relación desde la primera edición de 'Supervivientes All Stars'. De hecho, en un debate, Adara le dijo en plató a Kiko Jiménez que se tenía que "limar los cuernos" tras hacerse públicas las imágenes de Sofía muy cerca de Bosco Martínez-Bordiú una noche en la playa.

Adara no ha tenido problema en pronunciarse sobre el tema, asegurando que no le ha sorprendido que haya salido a la luz esa supuesta infidelidad de Sofía a Kiko con Juan Faro: "Es que es una relación tan rara, yo no la querría para mí. Ella en su momento se dedicó a criticarme porque yo hablaba mal de mis exparejas, pero que lo diga ella que tiene un percal bastante gordo en su entorno y en su día a día, y que no hace las cosas del todo bien...".

Adara, sobre Sofía y Kiko: "Por lo que se escucha, que el mundo es muy pequeño, se ponen los cuernos mutuamente"

"Para criticar hay que tener el culito muy limpio... Si presuntamente le ha puesto los cuernos a su pareja pues no lo tiene. De todos modos, por lo que se escucha, que el mundo es muy pequeño, se ponen los cuernos mutuamente, así que no es nada nuevo", ha sentenciado la exconcursante de 'Gran Hermano 17' antes de poner rumbo a Honduras para participar de nuevo en 'Supervivientes All Stars'.