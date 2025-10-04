Rodri Fuertes, molesto cuando le preguntan por Adara tras anunciar que será padre: "No pinta mucho"

Fiesta 04 OCT 2025 - 19:23h.

El madrileño no se ha tomado nada bien que el redactor de 'Fiesta' le pregunte por el concurso de Adara Molinero

Rodri Fuertes comparte la primera foto de Marta Castro luciendo su tripa de embarazada

Esta semana Rodri Fuertes y Marta Castro anunciaban que esperan su primer hijo en común. Con un bonito vídeo en Instagram, los exconcursantes de 'Gran Hermano' compartían con su comunidad virtual que están esperando a su primer hijo en común, que se unirá a la familia que han formado con Hugo, el niño de cinco años que Marta tiene de su relación con el piloto Fonsi Nieto:

"El corazón nos late más fuerte que nunca… porque muy pronto seremos uno más. La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras. Ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino".

Esta buena nueva llega en un momento en el que Adara, la ex pareja de Rodri Fuertes, se encuentra concursando en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Adara, que en más de una ocasión ha confesado tener sentimientos por Rodri tras la ruptura, no se imagina que a su vuelta se encontrará con una noticia que seguro removerá sus emociones.

Rodri Fuertes no quiere "ni oír hablar de Adara"

'Fiesta' se ha puesto en contacto con Rodri Fuertes para felicitarle por su futura paternidad, y también para preguntarle cómo está viendo el concurso de Adara. El madrileño, que es bastante celoso de su intimidad, se mostraba molesto por la pregunta del redactor:

"No estoy viendo el programa, lo siento. No creo que pinte mucho que te responda a esto, ¿no? Creo yo. Creo que no es una noticia en la que haya que mezclar nada. Es una noticia en la que yo voy a ser padre y Marta va a ser madre, que es mi primer hijo... ¿Crees que es una pregunta que me apetezca contestar? ¿Es necesario sacar una tercera persona? No sé, yo creo que sobra".