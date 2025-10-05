Anabel Pantoja ha bailado un pasodoble junto a Álvaro Cuenca en la cuarta gala: 'Se me enamora el alma', de Isabel Pantoja

Anabel Pantoja ha demostrado durante las últimas galas de 'Bailando con las estrellas' que se está dejando la piel para brillar encima del escenario, pero la actuación que llevó a cabo durante la tercera gala, en la que bailó un chachachá, no le dejó muy buen sabor de boca a la sobrina de Isabel Pantoja y por ello vuelve con más ganas que nunca de darlo todo en la cuarta gala.

En esta cuarta gala, Anabel Pantoja junto a Álvaro Cuenca, su maestro de baile, han defendido un pasodoble al ritmo de la canción 'Se me enamora el alma', de Isabel Pantoja. Pese a los nervios, Anabel se ha subido al escenario con paso firme decidida a llevar a cabo su mejor actuación. ¿Conseguirá convencer al jurado en esta ocasión?

El homenaje de Anabel Pantoja a su tía, Isabel Pantoja: "ESpero que esté orgullosa de mí"

El homenaje de Anabel Pantoja a su tía no se ha quedado solo en bailar una de sus míticas canciones, sino que ha ido más allá. La participante lleva una flor roja en el pelo y unos caracoles hechos con mechones de pelo que hacen un guiño al personaje que su tía interpretó en la película 'Yo soy esa'. "Estoy orgullosa de llevar su sangre. Evidentemente, estoy muy lejos de ella, pero si ella me ve hoy, espero que esté orgullosa de mí", han sido sus palabras, visiblemente emocionada.

Cuando Jesús Vázquez le pregunta si está la tonadillera en España viéndola, Anabel Pantoja bromea y apunta que podría estar en Marte, pero que, seguramente, la verá actuar. Además, comenta que no ha podido decirle nada a su tía por mantener el secreto de su actuación así que se habrá llevado una sorpresa al verla sobre la pista de baile interpretando 'Se me enamora el alma'.

El jurado valora la actuación de Anabel Pantoja

Durante su última valoración en el concurso, Anabel Pantoja, pese a que los nervios le traicionaron un poco, consiguió un total de 31 puntos por parte del jurado. En esta ocasión, el jurado ha valorado más positivamente su actuación. "Lo que ha ardido ha sido la pista", han sido las palabras de Pelayo Díaz. "Te lo creíste tú y nos lo creímos todos. Me quedé hipnotizada con tu actitud", ha dicho, por su parte, Julia Gómez Cora. Blanca Li ha sido algo más estricta a la hora de destacar algunos problemas técnicos relacionados con los pies y la pisada de la participante.