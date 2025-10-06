Lidia González 06 OCT 2025 - 11:07h.

El protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ comparte una impactante anécdota del nacimiento de su hija, en el episodio 10

La Rebe anuncia el nombre de su hija en común con José Navarro

Compartir







En la recta final de su embarazo, La Rebe ha querido compartir un momento muy especial con su padre, Dani Jiménez, en el que han estado recordando algunas anécdotas de su pasado. Entre confesiones, el protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ le cuenta a su hija la premonición que tuvo sobre su nacimiento. Sin poder contener la sorpresa, la de Palencia escucha atentamente todo lo que le cuenta el navarro, en exclusiva, en ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity. ¡No te pierdas nada!

Rebeca Jiménez está a punto de tener entre sus brazos a su pequeña y está terminando dejar atados todos los preparativos. La influencer ha anunciado el nombre de su hija con José Navarro, una noticia que no ha caído del todo bien en su familia. Su padre ha aprovechado esta confesión para recordar el impactante episodio que vivió cuando nació su hija mayor. “Ese día había una boda y tenía que llevar a mis padres”, comienza explicando.

PUEDE INTERESARTE La Rebe posa embarazada con José Navarro y su hijo

El padre de la creadora de contenido confiesa cómo vivió el momento en el que nació La Rebe, un proceso mucho más rápido de lo esperado: “Fue entrar al hospital y nos llamaron”. Sin poder contener la sonrisa al mirar a su hija, se sincera sobre el bonito recuerdo que tiene y bromea con ella: “A los 5 o 10 minutos, nació este personaje”.

Dani Jiménez desvela cómo era La Rebe de recién nacida

PUEDE INTERESARTE La Rebe muestra la ropa con la que va a salir su bebé del hospital

Además de contarle a la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ el presentimiento que tuvo el día de su nacimiento, Dani Jiménez desvela cómo era La Rebe de recién nacida. “Fue algo maravilloso, tenía la cara como una naranja”. Además, el marido de Marisol Vargas comparte el pensamiento de su padre, abuelo de Rebeca, al verla por primera vez.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' comparte sus miedos por el parto

Además de escuchar atentamente todas las anécdotas de su padre, La Rebe ha querido abrirse en canal sobre el delicado momento que atraviesa. La creadora de contenido, que ha destapado uno de los secretos mejor guardados: el nombre de su pequeña, comparte sus grandes miedos por el parto. La de Plasencia tiene un motivo muy claro por el que está tan preocupada por esta fecha y se lo cuenta a su padre, quien no repara a la hora de consolarla en todo momento.

Dani Jiménez ha compartido confidencias con su hija de cara a su inminente parto. El protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ no solo ha reaccionado al nombre que ha escogido La Rebe para su hija, sino que también le ha revelado la premonición que tuvo sobre su nacimiento. Además, la influencer desvela la lista completa de todo lo que va a llevar al hospital y su padre alucina. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!