Equipo mtmad 08 OCT 2025 - 13:22h.

El protagonista de 'Los Gipsy Kings' se sincera sobre cómo fue su llegada al mundo y cuál es su origen

La Rebe anuncia el nombre de su hija en común con José Navarro

Dani Jiménez acompaña a La Rebe en el nuevo capítulo de ‘Mi embarazo’ para compartir, junto a su hija, las últimas actualizaciones de su embarazo. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ desvela, por fin, ante la cámara cómo se llamará su segunda hija con José Navarro y explica cómo se le ocurrió. Cada vez más cerca del nacimiento de la pequeña, el padre de La Rebe recuerda cómo fue su propia llegada al mundo y desvela también su verdadero origen. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

La influencer aprovecha el ambiente de confianza frente a sus seguidores y su padre para abrirse sobre los miedos que siente ante el inminente parto de su hija. Hablando sobre cómo creen que será el nacimiento, La Rebe pregunta con curiosidad a su padre acerca de la historia de cuando él llegó al mundo. “Nací en un hospital, que tampoco soy tan viejo”, comienza Dani Jiménez a explicar con humor.

El protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se adentra a revelar la realidad detrás de su origen y la controvertida anécdota que rodea a su nacimiento. “La abuela no quería que viniera al mundo”, desvela Dani. Con la boca abierta, la influencer se detiene a escuchar atentamente a su padre. “Qué pena de mi papá”, comenta La Rebe, impresionada por la historia. El padre de la famosa gitana de Plasencia explica sin tapujos los motivos detrás de la vergüenza que sentía su familia antes de su nacimiento. ¡Haz click y descúbrelo!

Dani Jiménez reacciona al conocer el nombre de la hija de La Rebe

Con la especial visita de su padre, La Rebe también aprovecha para anunciar el nombre de su pequeña y conocer su reacción en directo. Sin embargo, parece que la decisión que ha tomado sobre cómo llamará a su bebé no le hace tanta ilusión a su padre como a ella. Dani Jiménez no termina de entender el motivo por el que su hija ha podido elegir ese nombre para su nieta. “No es de mi gusto”, opina sin filtros. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Capítulo completo: El nombre de la hija de La Rebe y José Navarro

En el nuevo capítulo de ‘Mi embarazo’, Rebeca Jiménez desvela el último y esperado anuncio que le quedaba por compartir: el nombre de su segunda hija. Queda muy poco para la ampliación de la familia Navarro y La Rebe ha querido revelar cómo se llamará y por qué lo ha elegido. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ aprovecha también para compartir la lista de cosas que llevará en su maleta del hospital y se sincera sobre sus miedos ante el inminente parto. ¡Entérate de todo en el capítulo completo!