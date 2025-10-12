Día de la Hispanidad
De la reina Letizia y la infanta Sofía a Isabel Díaz Ayuso: todos los looks del Día de la Hispanidad
Estos son los outfits más llamativos del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de la Fiesta Nacional de este 12 de octubre
Al minuto ! Desfile del 12 de octubre en Madrid, en directo
Este 12 de octubre, los miembros de la familia real, autoridades y políticos vuelven a vestirse de gala para celebrar el Día de la Hispanidad.
A las 11:00 horas, los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han llegado a la plaza de Neptuno, donde se celebra el acto central del desfile, ante la expectación mediática que despierta año tras año.
Recopilamos los looks más llamativos de esta histórica jornada. Desde la reina hasta Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz.