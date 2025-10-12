Estos son los outfits más llamativos del desfile de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de la Fiesta Nacional de este 12 de octubre

Al minuto ! Desfile del 12 de octubre en Madrid, en directo

Este 12 de octubre, los miembros de la familia real, autoridades y políticos vuelven a vestirse de gala para celebrar el Día de la Hispanidad.

A las 11:00 horas, los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han llegado a la plaza de Neptuno, donde se celebra el acto central del desfile, ante la expectación mediática que despierta año tras año.

Recopilamos los looks más llamativos de esta histórica jornada. Desde la reina hasta Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz.

La reina Letizia

El rey Felipe

Isabel Díaz Ayuso

La infanta Sofía

Yolanda Díaz

La princesa Leonor

Margarita Robles

María Jesús Montero

Pedro Sánchez