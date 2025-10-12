Logo de telecincotelecinco
Gente
Día de la Hispanidad

De la reina Letizia y la infanta Sofía a Isabel Díaz Ayuso: todos los looks del Día de la Hispanidad

Margarita Robles, la reina Letizia, la infanta Sofía e Isabel Díaz Ayuso
Margarita Robles, la reina Letizia, la infanta Sofía e Isabel Díaz AyusoEFE
Este 12 de octubre, los miembros de la familia real, autoridades y políticos vuelven a vestirse de gala para celebrar el Día de la Hispanidad.

A las 11:00 horas, los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han llegado a la plaza de Neptuno, donde se celebra el acto central del desfile, ante la expectación mediática que despierta año tras año.

Recopilamos los looks más llamativos de esta histórica jornada. Desde la reina hasta Isabel Díaz Ayuso y Yolanda Díaz.

La reina Letizia

Letizia
LetiziaEFE
El rey Felipe

El rey Felipe
El rey FelipeEFE

Isabel Díaz Ayuso

Ayuso
AyusoEFE
La infanta Sofía

La infanta Sofía
La infanta SofíaEFE

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz
Yolanda DíazEFE

La princesa Leonor

Leonor
LeonorEFE

Margarita Robles

Margarita Robles
Margarita RoblesEFE

María Jesús Montero

María Jesús Montero
María Jesús MonteroEFE

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez
Pedro SánchezEFE
