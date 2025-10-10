Ana Carrillo 10 OCT 2025 - 00:15h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado lo que ha descubierto en plató al estar sentado al lado de Fani Carbajo y Sonia Monroy

En la sexta gala de 'Supervivientes All Stars', Montoya ha estado sentado al lado de dos de las expulsadas de esta edición, Sonia Monroy y Fani Carbajo, lo que le ha permitido enterarse de un "salseo" que ha destapado en Instagram para los fans del formato: "Como reportero tengo que decir que aquí se ha liado un poco, hay mucho salseo".

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha dado ese primer titular en un story que ha grabado Fani y ha hecho alusión a su nueva faceta como reportero de '¡Vaya fama!', que le hace estar atendo a todos los "salseos" que están a su alrededor. Cuando estaba haciendo ese comentario, lo ha escuchado Asier Montaño, el periodista que estaba haciendo un directo para las redes del formato, y le ha pedido que le diera toda la información.

"Se han dejado de seguir y luego se han vuelto a seguir Sonia y Fani, yo me he enterado como reportero que soy, que me entero de todas las exclusivas", ha sido la información que ha dado el exnovio de Anita Williams, al que Asier Montaño le ha pedido que aclarase quién había sido la primera en dar unfollow: "Sonia ha dejado de seguir a Fani".

"Ha habido distanciamiento pero ahora hay una toma de contacto, yo creo que se va a liar", ha añadido ya en broma Montoya, que ha dejado claro que las dos expulsadas han vuelto a seguirse en Instagram y que la polémica no ha llegado a más. Fani no ha parado de reírse y lo ha grabado todo para sus stories, donde le ha preguntado a su compañero si le ha parecido fuerte "la historia". "Me he quedado muerto", le ha respondido él, que le ha ofrecido entrevistarla para '¡Vaya fama!' si quería decir algo más: "Tengo ahí mi micro".