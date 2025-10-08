Marta y Tony reciben las llamadas de sus hermanas en 'Supervivientes All Stars 2025' en el día de su boda: "Ojalá estuvierais"
Marta Peñate y Tony Spina reciben unas lacrimógenas llamadas de sus seres queridos en su boda
Marta Peñate rompe a llorar en 'Supervivientes All Stars' instantes antes de su boda y toma una difícil decisión: "Siento que he traicionado a Tony"
Ha llegado el día más especial en las vidas de Marta Peñate y Tony Spina, la pareja se da el sí quiero desde el mismísimo Honduras. La colaboradora se desplazaba hasta el lugar donde se coronó como la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' para reencontrarse con su pareja, dejando no solo unos momentos llenos de lágrimas sino que la exconcursante se arrodillaba para pedir matrimonio a Tony.
Y en un día de tantas ilusiones, no podían faltar los mensajes especiales de sus seres queridos. Momentos previos a llegar hasta el altar, Tanto el novio como la novia, recibían llamadas muy importantes para ellos. El primer turno era de Tony, quién recibía un mensaje de su hermana y madre, quienes se encontraban en plató conmocionadas: "Muchísimas felicidades. Tenemos que hacer un fiestón cuando volváis", a lo que el concursante responde entre lágrimas: "Me encantaría que estuvierais aquí, sois las mujeres de mi vida. Os quiero mucho".
Por otro lado, ya a punto de ese sí quiero, Laura, hermana de Marta Peñate sorprendía a la que fuera ganadora del reality para darle su mayor apoyo: "Marta mi amor, soy tu hermanita. Estoy nerviosa, esto se ha convertido en una reunión en casa. Por un lado, me alegro enormemente, por otro, no les puedo engañar, me encantaría estar con ustedes. Quiero decirles que lo celebraremos por todo lo alto cuando esto pase. Todo lo demás llegará después. Se quieren con locura".
Makoke lanza un bonito consejo a Marta Peñate en el día más especial de su vida
Ya vestida de novia, Jorge Javier le expresaba a la colaboradora lo guapa que estaba: "Estás guapísima, no se te puede decir otra cosa. Que bien vivirlo contigo, Marta, me siento muy afortunado", a lo que ella responde: "Estoy muy feliz. Me habéis visto crecer y es un placer compartir esto contigo, con España y con todo el mundo que nos esté viendo. Ahora me estoy acordando mucho de mi papá y mi mamá, y mi hermana, espero que os esté gustando el vestido y todo".
Marta, hay una persona que te quiere dar un consejo, una mujer que sabe mucho de bodas y de Tony Spina; una ex suya ¿Aceptas el consejo?", pregunta entre risas, a lo que la exconcursante confiesa que "no, pero imagino que tengo que hacerlo". Tras esto, Makoke empieza a hablar: "Hola Marta, me alegro de poder darte este pequeño consejo. Me encanta que cojas mi consejo con cariño, y te hablo desde el cariño y eso me alegra y reconforta porque hemos pasado por momentos que no han sido buenos, pero ya no es así", asegura.
Makoke daba paso a su preciado consejo que dejaba a una Marta completamente emocionada: "Quiero que disfrutes cada segundo de este momento porque es tu día y lo has querido compartir con todos nosotros en tu playa, en la que fuiste ganadora el año pasado. Te llevas un tío de p**** madre, que te casas con un pedazo de hombre y que seáis muy felices".