Lorena Romera 17 OCT 2025 - 14:47h.

El futbolista ha compartido una foto inédita junto a la influencer y ha escrito unas tiernas palabras

Vicente Romero echa mucho de menos a Adara Molinero. Ya ha pasado mes y medio desde que la influencer madrileña pusiera rumbo a Honduras, y su ausencia cada día pesa más. Después de pedir el voto por primera vez públicamente para su chica, el futbolista ha compartido en sus redes una romántica foto, previa a su marcha a 'Supervivientes All Stars', y se ha declarado con unas tiernas palabras.

Horas antes de conocer quien sería el expulsado de la gala de anoche -que terminó siendo Iván González, tras un insuficiente 33% de votos para su salvación por parte de la audiencia-, el jugador del UCAM Murcia Club de Fútbol, de Segunda División, hacía un importante llamamiento a sus casi 9.000 seguidores en Instagram: que fuesen a la app de Mediaset Infinity y salvasen a la ganadora de 'GH VIP'.

El deportista compartía un story con las instrucciones para el voto y le añadía dos emojis: un brazo mostrando fuerza y un brillo. Sin añadir palabras, Vicente Romero expresaba así su alegato en favor de su chica. Un apoyo con el que la hija de Elena Rodríguez contó desde primera hora de la noche, pues se convirtió en la primera salvada gracias al 51,6% de los votos.

Ahora, el centrocampista ha compartido en sus redes una romántica foto junto a la influencer. Una imagen nunca antes vista, en blanco y negro, que se hicieron antes de que ella pusiera rumbo a 'Supervivientes All Stars'. A diferencia de hace unas horas, en esta ocasión Vicente Romero sí ha escrito un texto, sacando a relucir su lado más tierno.

"Este momento...", escribe el futbolista junto a varios emojis: una nube de pensamiento, estilo cómic, dejando claro lo mucho que piensa en ella y cuánto la echa de menos, una carita derritiéndose y, nuevamente, el brillo. Y es que, en la imagen en cuestión, él la da un beso en la mejilla mientras ella sonríe enamorada.

Un "momento" de lo más íntimo y romántico que ha querido compartir con sus seguidores y que espera poder repetir una y otra vez cuando ella regrese a España. Porque, ahora que Adara Molinero ha sido salvada y todavía le quedan semanas de concurso en 'Supervivients All Stars' (no ha salido nominada esta semana), el futbolista se aferra a fotos como esta, que le ayudan a que el tiempo pase más rápido.